Maxi incidente in A4: lunghe code in direzione Milano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Mattinata complicata lungo l’autostrada A4, dove un tamponamento tra più veicoli ha provocato forti disagi alla circolazione in direzione Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di venerdì 4 aprile, nel tratto compreso tra i caselli di Desenzano e Brescia Est. Forti rallentamenti sono presenti anche a Soave-San Bonifacio e Sommacampagna.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone, soccorse da due ambulanze e un’automedica giunte sul posto. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma gli accertamenti sono ancora in corso. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale di Verona Sud.

Le conseguenze sul traffico sono state immediate: si sono formate code fino a 9 chilometri, con rallentamenti già dal casello di Peschiera. I disagi hanno interessato pendolari e mezzi pesanti diretti verso Milano, rendendo difficile la viabilità nelle prime ore del mattino.

La situazione è in graduale miglioramento, ma si consiglia prudenza e attenzione per chi si trova in viaggio lungo il tratto interessato.