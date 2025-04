Settimana di passione sull’A4: chiusure domenica 13 aprile per il disinnesco di un ordigno bellico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Domenica 13 aprile 2025 sarà una giornata da segnare in rosso per chi ha in programma di viaggiare lungo l’autostrada A4 Brescia–Padova. Per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico inesploso, è stata ordinata la chiusura completa di entrambe le carreggiate dell’A4, nel tratto compreso tra i caselli di Montecchio e Montebello, dalle 8:45 alle 14:00 (o comunque fino al termine dell’emergenza).

Le deviazioni previste

I veicoli provenienti da Venezia e diretti verso Milano saranno obbligati a uscire al casello di Montecchio, per poi seguire la Strada Regionale 11 e rientrare in autostrada al casello di Montebello. Stesso percorso, ma in senso inverso, per chi viaggia da Milano verso Venezia: uscita a Montecello, deviazione sulla S.R.11 e rientro a Montecchio.

Durante lo stesso orario, saranno chiusi anche gli svincoli di entrata:

in direzione Milano al casello di Montecchio ;

al casello di ; in direzione Venezia al casello di Montecello.

Possibili estensioni delle chiusure

Nel caso si dovessero verificare forti rallentamenti in uscita dai caselli interessati, per motivi di sicurezza potrebbero essere attivate chiusure straordinarie:

carreggiata est (direzione Venezia) dal casello di Soave ;

(direzione Venezia) ; carreggiata ovest (direzione Milano) dal casello di Vicenza Ovest.

Anche in questo caso, sarà interdetto l’accesso agli svincoli per l’autostrada nelle direzioni interessate.

Ulteriori limitazioni nella settimana

Oltre alle chiusure domenicali, sono previsti interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza al casello di Montebello: nelle notti di mercoledì 9 e giovedì 10 aprile, dalle 21:00 alle 6:00 del mattino seguente, non sarà possibile accedere allo svincolo in direzione Milano.

La società: “Massimo impegno per limitare i disagi”

La società autostradale ha comunicato che metterà in campo tutti gli sforzi necessari per contenere i disagi e ridurre al minimo la durata delle chiusure. Si invita comunque l’utenza a programmare con anticipo gli spostamenti e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi per evitare rallentamenti e congestioni.

Una domenica complessa, quindi, per l’A4 e per i tanti automobilisti in transito. Ma la sicurezza, in questi casi, viene prima di tutto.