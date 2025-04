CAFFÈ CON GIACOMO: BOOM DI CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI IN CENTRO, TORNA LA SPIAGGETTA, LA RECINZIONE DI CAMPO MARZO (ARRIVA IL CHIOSCO?), I SENTIERI URBANI

Torna Caffè con Giacomo, la lunga chiacchierata con il primo cittadino di Vicenza. Un nuovo appuntamento per fare il punto su ciò che sta accadendo in città: boom di cantieri pubblici e privati nel centro storico, il ritorno della “spiaggetta”, la recinzione di Campo Marzo e la rinascita dell’area dove potrebbe arrivare un chiosco e dove verranno organizzati eventi. E ancora: locali che riaprono, nuove energie in movimento e l’ambizioso progetto dei sentieri urbani. Di Elisa Santucci