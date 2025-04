Vai a passeggiare in Trentino? Facile trovare un cartellone come questo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Orso, cinquemila cartelli informativi nei boschi del Trentino

“Area orso”: due parole e un’icona stilizzata dell’animale su sfondo giallo bastano per attirare l’attenzione degli escursionisti nei boschi del Trentino. È la nuova cartellonistica lanciata dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Trentino Marketing, per rafforzare la sicurezza nelle zone montane frequentate dagli orsi.

Il primo intervento di installazione è partito dai laghi di Lamar e proseguirà nei prossimi giorni in Val di Sole, per completarsi entro due settimane in tutto il Trentino occidentale. In totale saranno 680 i cartelli georeferenziati, più grandi e visibili rispetto ai precedenti, ai quali si aggiungeranno circa 4.000 piccoli segnali affissi alla sentieristica, 80 pannelli nei parcheggi di accesso ai percorsi e 150.000 brochure informative.

I nuovi cartelli, oltre a segnalare la possibile presenza degli orsi, indicano anche il numero unico di emergenza 112 da contattare in caso di avvistamenti e offrono un QR code che rimanda al sito ufficiale del Servizio Faunistico provinciale, con tutte le regole per una corretta coesistenza con i grandi carnivori.

La nuova segnaletica è stata presentata oggi pomeriggio agli amministratori locali durante il Consiglio delle autonomie locali, con l’intervento dell’assessore provinciale alle foreste e ai grandi carnivori Roberto Failoni, affiancato dal dirigente del Servizio faunistico Alessandro Brugnoli e dall’ad di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

“Per l’Amministrazione provinciale la sicurezza delle persone viene prima di ogni altra cosa”, ha sottolineato Failoni, ribadendo l’impegno nella gestione attiva del fenomeno. Tra le proposte, anche l’estensione dell’uso dello spray anti-orso a operatori della Protezione civile e lavoratori dei boschi. Attualmente, lo spray – considerato arma – è assegnato solo al personale forestale.

Il tema è stato discusso anche durante l’incontro tecnico di coordinamento delle Forze di Polizia convocato dal commissario del Governo Giuseppe Petronzi con i sindaci della Val di Sole. “Lo spray è lo strumento che garantisce maggior sicurezza: chiediamo al Governo che venga autorizzato anche per cittadini ed escursio