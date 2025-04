Bassano – Uomo muore nel proprio negozio: trovato il corpo dopo qualche giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

È stato trovato senza vita all’interno della sua bottega in via Scalabrini, a Bassano del Grappa, il titolare dello storico negozio “Calzolaio da Leonardo”. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza. L’uomo, molto conosciuto in città, sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre si trovava all’interno del suo locale. Il decesso, secondo le prime valutazioni mediche, risalirebbe ad almeno quattro giorni fa.

A far scattare l’allarme è stato il gestore di un bar della zona, che da un paio di giorni notava l’auto del calzolaio sempre parcheggiata nello stesso punto, di fronte al negozio, le serrande abbassate e nessuna risposta al telefono. Da qui la decisione di allertare i carabinieri.

I militari, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nei locali e hanno trovato il corpo dell’uomo riverso a terra. Sul posto è intervenuto anche il personale del Suem 118, che non ha potuto far altro che constatare la morte.