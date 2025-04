Vicentino – 86enne precipita col parapendio in un giardino e muore. Poco dopo precipita anche una donna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia nei cieli del vicentino sabato 5 aprile: un pilota di parapendio è morto dopo essere precipitato all’interno del giardino di un’abitazione privata a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30. La vittima è un cittadino tedesco che si era lanciato dalle pendici del vicino Monte Grappa. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 con l’elicottero, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Poche ore dopo, un secondo intervento ha impegnato i soccorritori in località Valrovina di Bassano del Grappa, dove una donna è rimasta bloccata tra gli alberi dopo che il suo parapendio si è impigliato tra i rami di una zona boschiva. L’allarme è scattato alle 15:20 ed è stata la stessa pilota, rimasta in quota, a contattare i soccorsi con il cellulare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino di Asiago e l’elisoccorso del Suem 118. L’operazione di recupero è stata affidata a un tecnico calato con il verricello dall’elicottero: la donna è stata recuperata e calata a terra, fortunatamente illesa.

Una giornata segnata da due eventi drammatici nei cieli del Grappa, che confermano l’estrema delicatezza delle attività legate al volo libero.