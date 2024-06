Sirmax Group e Technogym insieme per il fitness con… la plastica riciclata

Sirmax Group, primo produttore europeo e tra i primi al mondo di granuli termoplastici per diversi settori di applicazione, sviluppa per Technogym, leader mondiale in prodotti per fitness, wellness, sport, e salute, i materiali per realizzare i componenti in plastica riciclata della nuova generazione di fitness equipment Excite.

La linea Excite di Technogym (che include 7 prodotti cardio: Excite Run, Excite Synchro, Excite Bike, Excite Vario, Excite Recline, Excite Climb, Excite Top) rappresenta un capofila nelle attrezzature wellness non solo per il design e le caratteristiche tecniche, ma anche per quanto riguarda la sostenibilità. Grazie alla fornitura di materiali Sirmax, infatti, è stato possibile, attraverso lo studio delle caratteristiche del prodotto, ridurre l’impatto ambientale delle macchine già in fase di progettazione. In alcuni componenti (carter) è stato sostituito il materiale vergine con il nuovo GREEN ISOTER®, una resina termoplastica su base ABS prodotta da Sirmax Group, contenente il 60% di materia prima proveniente dal riciclo meccanico di rifiuti domestici e componenti elettrici ed elettronici (RAEE), certificata da IIP (Istituto Italiano Plastici) Plastica Seconda Vita da Raccolta Differenziata.

L’utilizzo di questa materia prima per la realizzazione delle macchine Excite consente di recuperare una media di 7 kg di plastica per ogni prodotto, altrimenti destinata alla discarica o all’incenerimento, qui recuperata e riportata a vita in materiali ad alto valore aggiunto. In termini di emissioni di CO 2 , secondo gli studi interni condotti da Sirmax, l’utilizzo di questa alternativa porta ad una riduzione media del 50%, rispetto ai materiali vergini al 100%. Inoltre, la versione Human Powered di Excite, non richiede elettricità o batterie per far funzionare il touchscreen LCD da 10 pollici, completo di Wi-Fi®, Bluetooth® e contenuti innovativi integrati.

In termini generali, la presenza del nuovo materiale ecosostenibile (che contiene il 60% di riciclato) arriva anche al 70% del totale materiali in alcuni dei prodotti della linea Excite.

“La fornitura a Technogym di questi innovativi componenti aggiunge nuovi tasselli nella ricerca e nell’utilizzo di materiali riciclati che siano al tempo stesso performanti – commenta Leonardo Forner, sustainability manager di Sirmax Group – Per noi di Sirmax la vera sfida tecnologica non riguarda solo la creazione e formulazione del materiale stesso, ma anche la sua resa estetica durante lo stampaggio, che deve essere in grado di soddisfare gli elevati standard richiesti dalle diverse macchine. Attraverso questa collaborazione riusciamo a trasmettere e comunicare in modo concreto al mercato l’impegno e gli investimenti che il nostro Gruppo sta facendo nella progettazione personalizzata di materiali innovativi e sostenibili, nel solco dei principi della Circular Economy”.

La versione aggiornata della linea Excite viene presentata al pubblico nell’edizione di quest’anno del PRSE – Plastics Recycling Show Europe 2024 (Hall 12), una delle fiere più importanti in Europa per le materie plastiche e la gomma, che si terrà dal 19 al 20 giugno prossimi ad Amsterdam. A rappresentare la candidatura dell’intera linea c’è Excite Run, il tapis roulant ad alta tecnologia che offre il 13% di spazio corsa in più occupando il 30% di spazio in meno ed è in grado di fornire biofeedback in tempo reale all’utente. Sarà invece possibile toccare con mano un altro dei prodotti della linea, Excite Bike, posizionato all’interno dello stand C62 di Sirmax.

Proprio per le sue caratteristiche, la linea Excite è tra i cinque finalisti del “PRSE Award”, il premio della fiera che mira a riconoscere i risultati ottenuti nell’utilizzo di materiali riciclati, nella progettazione del prodotto e nella sua realizzazione.