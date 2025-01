Nasce Sustain Tech Hub, un nuovo partner per la sostenibilità aziendale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Sustain Tech Hub è la nuova Società Benefit che unisce le competenze di Mixa – azienda padovana parte del Gruppo Considi e specializzata nella consulenza organizzativa e industriale – e Polistudio – consolidata realtà rodigina che opera nella consulenza in ambito sicurezza, ambiente e sistemi di gestione – per offrire alle imprese italiane un percorso completo verso la sostenibilità. La newco, che vanta già un fatturato di sei milioni di euro e un team di 100 professionisti, punta a superare i dieci milioni di euro nei prossimi tre anni.

Un Ecosistema di Competenze per un Futuro Sostenibile

Sustain Tech Hub propone un approccio olistico ai temi ESG, abbracciando un ampio spettro di discipline. Oltre alla sostenibilità ambientale, con progetti mirati alla misurazione e riduzione dell’impatto delle imprese nei temi ESG e alla loro rendicontazione, la società si dedica con pari impegno alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso valutazione dei rischi, implementazione di misure preventive e consulenza specializzata. L’azienda si occupa inoltre di sistemi di gestione integrati, offrendo soluzioni personalizzate per ottimizzare i processi aziendali e garantire la conformità a standard internazionali. L’efficienza energetica è un altro pilastro dell’offerta, con servizi di consulenza e progettazione di soluzioni innovative per ridurre i consumi e minimizzare l’impatto ambientale. Sustain Tech Hub supporta le imprese nella gestione della conformità alle normative di settore, assicurando la sicurezza degli impianti e macchinari propri dei processi produttivi e promuovendo l’integrazione di nuove tecnologie. L’azienda favorisce anche la crescita professionale delle organizzazioni dei propri clienti attraverso un’ampia offerta formativa, promuovendo una cultura della sostenibilità.

Un Progetto Ambizioso, Radicato in un Gruppo Solido

Nata dalla sinergia tra Mixa e Polistudio, realtà già affermate nel panorama della consulenza aziendale, Sustain Tech Hub beneficia dell’esperienza e delle competenze di Considi, un gruppo consolidato, fondato nel 1980 come spin-off di Arthur Andersen, che rappresenta oggi un punto di riferimento per l’innovazione e la trasformazione digitale delle imprese. Polistudio, attiva dagli anni ’80, è specializzata in consulenza, formazione e sistemi di gestione nei settori della salute, della sicurezza e della tutela dell’ambiente, contribuendo significativamente alla creazione di ambienti lavorativi più sicuri e sostenibili, si completa con Mixa presente sin dal 2007 è protagonista di approcci innovativi in ambiti ESG, HS&E, efficienza energetica e adeguamenti di impianti e macchinari ai più alti standard in materia di salute e sicurezza

«Con Sustain Tech Hub, vogliamo offrire alle imprese un percorso completo e personalizzato verso la sostenibilità – dichiara Gianni Dal Pozzo, presidente di Sustain Tech Hub, Ceo e Founder di Considi –. Il nostro approccio integrato, che unisce competenze tecniche e di business, consente di affrontare le sfide della transizione ecologica. Siamo convinti che la sostenibilità non sia solo un obbligo normativo, ma un’opportunità per creare valore e rafforzare la competitività delle aziende. La nostra scelta di diventare una Società Benefit è la testimonianza del nostro impegno a generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente».

«Sustain Tech Hub si propone come partner strategico per le aziende che vogliono fare la differenza e adottare un modello di business più sostenibile e responsabile – hanno aggiunto all’unisono Vincenzo Moschetto, amministratore delegato di Sustain Tech Hub e Isidoro Perillo anch’esso AD dell’ambito Business Development –. Grazie alla nostra vasta gamma di servizi e alla profonda conoscenza delle normative ESG, siamo in grado di supportare le imprese in ogni fase del loro percorso di sostenibilità. La nostra struttura organizzativa agile e innovativa ci permette di offrire soluzioni flessibili e all’avanguardia, adattate alle esigenze specifiche di ogni cliente».

In allegato, il comunicato stampa e un’immagine: da sinistra, Vincenzo Moschetto, amministratore delegato Sustain Tech Hub, Gianni Dal Pozzo, presidente Sustain Tech Hub, Isidoro Perillo, amministratore delegato Sustain Tech Hub nell’ambito Business Development.