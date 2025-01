Latterie Vicentine protagonista a BolognaFiere

SCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

L’agenda 2025 di Latterie Vicentine si apre con un imperdibile appuntamento fieristico: Marca by BolognaFiere, il Salone dedicato alla Marca del Distributore in programma a Bologna Fiere il 15 e il 16 gennaio 2025,quest’anno giunta alla ventunesima edizione.

Marca by BolognaFiere è l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell’eccellenza italiana a marca del distributore, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l’Associazione della Distribuzione Moderna. Oggi è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la business community dei prodotti MDD, unica manifestazione italiana interamente dedicata alla marca commerciale: una grande vetrina dove si espongono i prodotti dell’eccellenza tricolore a marca del distributore.

Latterie Vicentine, da sempre protagonista nel settore Private Label, non poteva mancare ad un appuntamento così rilevante. Sarà presente con uno stand di oltre 70 mq – Padiglione 26, Stand A56-B55 – un’importante vetrina per il formaggio Asiago DOP proposto nelle varie stagionature: Asiago Fresco (20 giorni di stagionatura), Gallo Nero (40 giorni), Mezzano (4-5 mesi), Vecchio (oltre 10 mesi) e Stravecchio (oltre 15 mesi).

La cooperativa vicentina negli anni ha creato e sviluppato un centro di confezionamento presso la propria sede a Bressanvido (VI) dotato di linee dedicate al taglio del formaggio – una a peso fisso dotata di lame ad ultrasuoni, una a peso variabile e una terza relativa al sottovuoto – e continuerà ad investire in questo settore per soddisfare ogni tipo di richiesta.

Nel quartiere fieristico bolognese, Latterie Vicentine mostrerà alle più importanti insegne della GDO prodotti di punta come Asiago DOP Fresco e Asiago DOP Stagionato declinati in un’ampia gamma di formati, grammature e packaging, confermando ancora una volta la capacità di coniugare la millenaria tradizione lattiero-casearia con la forza innovativa di un’azienda in grado di adattarsi e rispondere efficacemente ad un mercato in continuo mutamento.

Latterie Vicentine porterà a Bologna il know-how di un’azienda che lavora 110 milioni di litri di latte, proveniente da una filiera controllata e certificata in ogni sua fase. Dal latte rigorosamente veneto nascono 340.000 forme di Asiago DOP Fresco, 42.000 forme di Asiago DOP Stagionato, 77.000 forme di Grana Padano DOP per un fatturato complessivo che supera i 95 milioni di euro. Numeri importanti che giocano un ruolo di primo piano nel settore.

Novità di quest’anno sarà la presenza di uno chef che creerà particolari piatti rivisitando il formaggio Asiago firmato Latterie Vicentine: esclusive degustazioni per i buyer dell’azienda di Bressanvido.