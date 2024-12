City Green Light: pubblicato il bilancio di sostenibilità 2023

City Green Light ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2023, che evidenzia una forte crescita e una costante attenzione verso la dimensione etica del fare impresa. Per la ESCo vicentina la sostenibilità è una pietra miliare della strategia aziendale, che guida le scelte di investimento in tutti i business gestiti. L’azienda pone la massima attenzione alla qualità dei servizi offerti, all’impatto ambientale e al dialogo continuo con i dipendenti e tutti gli stakeholder coinvolti nelle attività dell’azienda.

Il 2023 ha visto City Green Light raggiungere importanti traguardi, con ricavi per 152,4 milioni di euro e una crescita del 10,3% rispetto all’anno precedente. Risultati frutto di una strategia aziendale che coniuga sviluppo sostenibile e creazione di valore per i territori in cui opera.

UN IMPEGNO CONCRETO VERSO LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il target della sostenibilità ambientale guida l’innovazione all’interno di City Green Light attraverso due filoni convergenti: da un lato la massimizzazione dell’efficienza energetica e dall’altro lo sviluppo di soluzioni integrate sempre più smart e interconnesse per abbattere consumi ed emissioni. Un impegno che ha portato a risultati concreti nella lotta al cambiamento climatico con un risparmio di 92.000 tonnellate di CO 2 e 290.500 MWh all’anno. Inoltre, il 73% dell’energia utilizzata dall’azienda per servire un bacino di utenza di 5,3 milioni di cittadini proviene da fonti rinnovabili.

L’attenzione di City Green Light verso gli oltre 300 Comuni in Italia in cui opera si sostanzia in un rapporto di dialogo costante con il territorio per migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la creazione di valore condiviso. Consapevole dell’influenza che le proprie attività possono avere sulla collettività, inoltre, City Green Light ha supportato concretamente più di 30 iniziative di valore culturale per la promozione dello sviluppo economico, sociale e civile a livello locale.

UN IMPEGNO CONCRETO VERSO LE PERSONE: +44% DONNE, +41% UNDER 30

Non solo sostenibilità ambientale, ma anche rispetto di principi di responsabilità sociale. City Green Light si è dotata di un Codice Etico, di una Politica per la Responsabilità Sociale e di una Politica Aziendale, ispirati alle convenzioni ILO (International Labour Organization) e alla Carta Internazionale dei Diritti Umani. Naturale conseguenza, l’istituzione di un Comitato Diversity & Inclusion, che lavora attivamente per creare un ambiente di lavoro inclusivo e per ridurre il divario di genere: nel 2023, sono state organizzate numerose iniziative di sensibilizzazione per coinvolgere tutti i dipendenti e promuovere una cultura dell’inclusione, oltre a nuove misure per favorire la conciliazione vita-lavoro, come lo smart working per i neogenitori, congedi parentali estesi e permessi per la malattia. Iniziative a favore del benessere dei lavoratori che hanno portato l’azienda, per il secondo anno consecutivo, a ottenere la prestigiosa certificazione Great Place to work. Grazie ad un clima aziendale favorevole, City Green Light ha registrato una crescita del 30% del numero dei dipendenti, raggiungendo quota 188 unità. Particolarmente significativo, l’incremento del 44% di donne nell’organico aziendale. Inoltre, il 94% dei contratti è a tempo indeterminato e il 41% delle nuove assunzioni riguarda giovani under 30.

GOVERNANCE SOLIDA E TRASPARENTE

I risultati ottenuti sono il frutto di una governance solida e trasparente. City Green Light ha ottenuto il massimo rating di Legalità 3***, a conferma della sua integrità e del rispetto delle normative.

Dalla volontà di sviluppare ulteriormente la visione di medio lungo termine dell’azienda, a luglio 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il primo Piano di Sostenibilità Pluriennale 2023-2026, articolato in quattro macro pillar: lotta al cambiamento climatico, presenza sul territorio e nella comunità locale, governance ed etica di business. Per garantirne l’attuazione, l’azienda ha deciso di creare una struttura di Governance ESG costituita dal Comitato di Sostenibilità: un gruppo inter-funzionale, operativo dalla seconda metà del 2023, con il compito di monitorare la diffusione e l’attuazione del Piano di Sostenibilità e di esercitare le funzioni di supervisione delle attività di sostenibilità.

“Il Bilancio di Sostenibilità 2023 di City Green Light rappresenta un modello di sviluppo aziendale che coniuga crescita economica, responsabilità sociale e rispetto per l’ambiente, e dimostra come sia possibile ottenere risultati eccellenti in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni, senza rinunciare a un impegno concreto verso le comunità locali e il benessere dei propri dipendenti. Attraverso un approccio innovativo e una governance trasparente, City Green Light ha adottato un paradigma olistico alla sostenibilità che integra aspetti ambientali, sociali e di governance – commenta Eugenio Colla, CFO di City Green Light, che aggiunge – L’incremento delle donne e dei giovani nell’organico, unito alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, testimonia come l’azienda sia attenta alle persone e al loro sviluppo. Un bilancio che costituisce la prova tangibile di come City Green Light stia costruendo un futuro più sostenibile per tutti i propri Stakeholders.”