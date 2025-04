Veneto – Scontro fra due moto: muore un centauro, l’altro è grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia nella tarda mattinata di sabato 5 aprile a Longarone, lungo la strada provinciale 251. Alle 12:20, al chilometro 101+250, due motociclisti sono rimasti coinvolti in un violento incidente: per uno di loro non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Belluno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Belluno, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato supporto ai sanitari del Suem. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso di uno dei centauri. Il secondo motociclista, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in ospedale.

Per permettere i rilievi e la ricostruzione della dinamica, i carabinieri hanno chiuso la provinciale per oltre tre ore. Sul luogo dell’incidente anche il personale di Veneto Strade.