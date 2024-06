Despar celebra i suoi collaboratori

Si è celebrato martedì 28 maggio presso il Terminal 103 di Venezia l’annuale Giubileo per festeggiare e premiare 392 collaboratori di Despar Nord in Veneto, un appuntamento fortemente voluto e organizzato da Despar Nord (Aspiag Service S.r.l.) che conta oggi complessivamente oltre 4.148 collaboratori in Regione.

L’evento, ideato oltre trent’anni fa, è divenuto ormai un piacevole appuntamento annuale per il marchio dell’abete, pensato per rendere omaggio ai molti anni di dedizione, impegno e fedeltà che i collaboratori premiati hanno dedicato a Despar, facendo crescere e affermare l’azienda attraverso il loro apporto quotidiano e la loro passione.

Considerata l’importanza della serata per l’intera azienda, hanno presenziato all’appuntamento tutti i rappresentanti del board di Despar Nord (Aspiag Service Srl), partendo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Paul Klotz e dal Presidente del Comitato di Gestione Christof Rissbacher, accompagnati dagli Amministratori Delegati Arcangelo Francesco Montalvo e Massimo Salviato, che, insieme al management di Despar Nord, hanno premiato personalmente tutti i collaboratori festeggiati.

I riconoscimenti sono stati conferiti a 57 pensionati e a 335 dipendenti attivi che hanno raggiunto 15,20,25,30,35 e 40 anni di presenza in Despar. Un festeggiamento collettivo che ha messo al centro la valorizzazione della persona, della professionalità, delle competenze e dell’impegno, ma che ha rappresentato anche un’occasione per riaffermare l’unità e la solidarietà che continuano a essere ben presenti all’interno della grande famiglia Despar; una famiglia che intende allargarsi ulteriormente, considerando le nuove opportunità di occupazione che l’azienda ha già aperto sul territorio.

“L’anniversario del Giubileo in Despar è da sempre una grande occasione per festeggiare i traguardi raggiunti insieme e un momento importante per riaffermare lo stretto rapporto fra l’azienda e i suoi collaboratori che con il loro contributo sono fondamentali per il successo di questa azienda – è il commento di Christof Rissbacher, Presidente del Comitato di Gestione di Despar Nord (Aspiag Service S.r.l.)– Una grande squadra caratterizzata da un forte spirito di collaborazione, rispetto e solidarietà e che rimane fortemente attrattiva soprattutto per i giovani nel mercato del lavoro in questo territorio”.