VICENZA – Nei mercati arriva l’ecomobile per raccogliere rifiuti ‘speciali’, ecco quali

Da oggi grazie all’Ecomobile la ricicleria arriva in quartiere, in concomitanza con i mercati rionali.

Il cassone mobile di Agsm Aim Ambiente, dopo un periodo di restyling, è ritornato infatti in piena attività per raccogliere “on the road” alcune tipologie di rifiuti domestici.

Questa mattina, alla presenza dell’assessore all’ambiente Sara Baldinato e di Andrea Zanonato, amministratore unico di Agsm Aim Ambiente, l’Ecomobile ha fatto la sua prima tappa al mercato di Laghetto, in via dei Laghi.

Nei diversi scomparti del mezzo i cittadini hanno potuto conferire pile; rifiuti infiammabili e pericolosi; abiti usati; neon; piccoli elettrodomestici (phon, frullatori, cellulari, ferri da stiro, ecc.); farmaci scaduti e lampade a basso consumo.

«Abbiamo promosso il restyling e il rientro in piena attività dell’Ecomobile – ha dichiarato l’assessore Sara Baldinato – perché ci sembra rappresenti un modo intelligente di promuovere la raccolta differenziata per le utenze domestiche. È difficile, infatti, pensare che anche il cittadino più virtuoso si rechi in ricicleria per conferire una lampadina bruciata o qualche farmaco scaduto. L’opportunità di un cassonetto multifunzione al mercato del quartiere è una buona alternativa contro la “tentazione” del cassonetto dell’indifferenziato».

Il servizio Ecomobile d’ora in avanti sarà presente dalle 7 alle 13 nei principali mercati rionali con questo calendario settimanale: lunedì alle Maddalene (in via Cereda vicino alla chiesa); martedì ai Ferrovieri ( in via Baracca vicino al campo da rugby); mercoledì a San Bortolo (in via Goldoni) giovedì in centro storico (in piazza Castello); venerdì a Laghetto (in via dei Laghi); sabato a Bertesinella (in via da Montegallo).

Un operatore di Agsm Aim Ambiente sarà sempre presente per aiutare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti.