VICENZA – Rapina un uomo colpendolo con una bottiglia. Viene arrestato con il taser dopo aver aggredito gli agenti

Nel pomeriggio di ieri, 25 luglio, gli equipaggi della Sezione Volanti hanno intercettato in zona Ferrovieri uno dei due responsabili di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 20 giugno.

Il sospettato, A.T., cittadino nigeriano con numerosi precedenti di polizia, in concorso con B.E., una donna originaria di Venezia, aveva adescato un cittadino del Mali nei pressi di Via Genova la notte del 20 giugno, per poi rapinarlo. La donna, proponendogli una prestazione sessuale, aveva condotto la vittima in una strada laterale dove il complice l’aveva bloccato, colpito con una bottiglia e derubato di cellulare e portafoglio.

La vittima aveva attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia di Stato alcune ore dopo, permettendo agli agenti di individuare uno dei responsabili. Tuttavia, essendo trascorsa la flagranza del reato, l’uomo era stato denunciato a piede libero per rapina aggravata in concorso.

Grazie a un’attenta ricostruzione dei fatti da parte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Tribunale di Vicenza aveva emesso misure restrittive eseguite ieri. Le ricerche condotte dalle pattuglie della Squadra Volanti avevano permesso di rintracciare entrambi i sospettati. Durante il fermo, A.T. aveva opposto resistenza in maniera aggressiva e violenta, costringendo gli agenti a utilizzare il TASER per arrestare la sua reazione.

A.T. è stato quindi arrestato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo le procedure di Polizia Giudiziaria, i due responsabili sono stati trasferiti rispettivamente alla casa circondariale di Vicenza e di Verona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.