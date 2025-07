La Grecia è un forno: ondata di caldo record con punte di 46 °C e allerta incendi in 11 regioni

La Grecia sta vivendo un’eccezionale ondata di caldo che sta soffocando il paese. Le temperature raggiungeranno i 46 gradi questo sabato pomeriggio nel sud-ovest della nazione, mentre ad Atene e nel porto del Pireo venerdì sono già state superate punte di 42 gradi. L’Acropoli, una delle principali attrazioni turistiche di Atene, è stata chiusa al pubblico nelle ore più calde, dalle 12:00 alle 17:00, per motivi di sicurezza.

“Devo iniziare il turno alle 15:00. Sono arrivato qui alle 8:00 e resterò fino alle 14:00 solo per stare vicino al mare prima di andare subito al lavoro perché il caldo è insopportabile”, racconta un abitante della capitale.

Le autorità hanno invitato la popolazione a prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili. “Veniamo qui per sfuggire alle alte temperature che superano i 40 gradi. Trascorriamo un’ora o due in riva al mare prima di tornare a casa”, spiega un turista.

Nel frattempo, il Ministero greco per le Crisi Climatiche e la Protezione Civile ha emesso un’allerta incendi di livello 4, cioè rischio molto elevato, per ben 11 regioni del paese. Il governo ha ordinato alle regioni e ai comuni di rafforzare le misure di prevenzione e la seconda fase del piano operativo di protezione civile è ora attiva. Sono previsti pattugliamenti aerei di sorveglianza, oltre a controlli sul territorio effettuati da vigili del fuoco, polizia e forze militari per prevenire e gestire eventuali incendi.