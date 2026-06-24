CRONACA
24 Giugno 2026 - 19.24

Campo di grano in fiamme: pompieri al lavoro (VIDEO)

Nicoletta Ugolini
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ROVIGO, 24 GIUGNO – Intorno alle 16.00 di oggi i Vigili del fuoco di Adria sono intervenuti a Taglio di Po in via Veneto per un incendio che ha interessato circa trenta ettari di un campo di grano.
Sul posto è giunta anche la partenza di Cavarzere, un’ autobotte da Mestre e l’Unimog da Rovigo. Data l’estensione delle fiamme si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Venezia.
Risultano tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta dall’incendio.

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