Riders Glovo rapinati: identificato e denunciato l’autore
CREAZZO 24 GIUGNO – Poco dopo la mezzanotte di sabato 19 maggio scorso due riders di nazionalità pakistana, dipendenti
della società Glovo, ricevuto un ordine di consegna a domicilio di generi alimentari, si recavano sul
luogo di destinazione corrispondente al civico 10 di via Brescia a Creazzo. Giunti sul posto, da un
limitrofo giardino pubblico compariva un gruppo di giovani che, dopo aver accerchiato i due riders
con atteggiamento minaccioso, sottraeva loro gli involucri in cartone contenenti panini ed hamburger
McDonald’s. Requisito anche il cellulare di uno dei due malcapitati, poi restituito a seguito di
mediazione tra le parti conseguente la contestuale chiamata al 112 da parte della seconda vittima
durante la quale il gruppo si allontanava con i generi alimentari facendo perdere le proprie tracce.
Avviate le indagini, i Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore effettuavano un immediato
sopralluogo nell’area interessata dall’azione delittuosa, rinvenendo all’interno dei giardini pubblici
parte di un involucro in cartone con lo scontrino indicante il codice dell’ordine. Successivi riscontri
svolti presso la sede McDonald’s di Ponte Alto a Vicenza, nonché direttamente con la società Glovo,
consentivano di identificare l’utenza telefonica dalla quale risultava inviato l’ordine di consegna.
L’ulteriore osservazione delle immagini estratte dagli impianti di videosorveglianza areale
permetteva l’estrapolazione del volto dell’autore materiale dell’aggressione, spalleggiato dal gruppo
di coetanei. L’interpolazione delle risultanze investigative portava quindi alla definitiva
identificazione di un 16enne della zona, nato in Italia da genitori stranieri, incensurato. Terminate le
formalità di rito, nella mattinata di martedì 9 giugno 2026, il giovane veniva inevitabilmente deferito
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia con l’accusa di rapina in
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