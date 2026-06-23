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23 Giugno 2026 - 15.08

Veneto – Caldo, tregua in montagna ma da giovedì tornano a salire le temperature: allerta gialla in gran parte della regione

P.U.
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Si attenua leggermente il caldo sulle zone montane del Veneto, ma la tregua sarà breve. Secondo il bollettino meteo regionale, nelle prossime ore permarranno condizioni di disagio fisico dovute alle alte temperature, generalmente intense sul territorio regionale e localmente moderate in montagna.

Nel pomeriggio e in serata di oggi sono inoltre possibili rovesci o temporali da locali a sparsi sulle aree montane, con qualche occasionale sconfinamento verso la pianura settentrionale nelle ore serali e notturne. La probabilità di fenomeni intensi resta comunque contenuta.

Le previsioni indicano un nuovo aumento delle temperature tra giovedì e venerdì, quando il disagio fisico da calore tornerà a essere intenso in gran parte del Veneto.

Per questo motivo il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato per mercoledì 24 giugno l’allerta gialla, fase di attenzione, per disagio fisico da calore su gran parte del territorio regionale.

L’allerta riguarda la pedemontana, la pianura e le zone costiere, mentre restano escluse le aree montane delle Dolomiti occidentali e orientali, il Feltrino, le Prealpi Vicentine con l’Altopiano di Asiago e la Valsugana, l’Altopiano dei Sette Comuni, le Prealpi orientali, il Baldo e la Lessinia settentrionale, le Prealpi Bellunesi, la Valbelluna, l’Alpago e il Cansiglio.

La Protezione civile raccomanda particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini e ai soggetti più fragili, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e mantenendo una corretta idratazione.

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