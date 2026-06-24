Gheppio intrappolato in un capannone: salvato (FOTO)

Il Nucleo Ittico-Venatorio della polizia metropolitana di Venezia è intervenuto in un capannone aziendale di una ditta di Noventa di Piave per mettere in salvo e liberare un esemplare di gheppio che non trovava più la via d’uscita.

La richiesta d’intervento è giunta alla sala operativa dalla stessa ditta, che aveva notato come il piccolo rapace diurno appartenente alla famiglia dei Falconidi non riuscisse più a trovare la strada per volare fuori dal capannone.

Una pattuglia è quindi intervenuta sul posto e con l’aiuto di un muletto messo a disposizione dagli operai e di una rete da cattura di un ornitologo, dopo alcuni tentativi è riuscita a interrompere il volo confuso del gheppio e a immobilizzarlo. Una volta verificato che le sue condizioni non richiedevano l’intervento e l’affidamento al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras), l’uccello è stato rimesso in libertà. ANSA VENETO