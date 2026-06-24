L’orso dell’Altopiano è M123, proveniente dal trentino: lo rivelano le analisi genetiche







VICENZA 24 GIUGNO – L’orso che da qualche tempo si muove sull’Altopiano dei Sette Comuni ha un nome, anzi una sigla, grazie all’esito delle analisi compiute sui reperti biologici raccolti dalla Polizia Provinciale di Vicenza. Si tratta di M123, un giovane esemplare maschio proveniente dalle aree boschive del vicino Trentino.

“Sapere esattamente quale animale si muova sulle nostre montagne ci permette di gestire la situazione con precisione e senza ingiustificati allarmismi -afferma il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin- Ci troviamo di fronte a un fenomeno naturale e ampiamente documentato: lo spostamento di giovani esemplari maschi che si allontanano dal nucleo d’origine. La Provincia di Vicenza, attraverso la Polizia, continuerà a garantire un monitoraggio degli spostamenti, in sinergia con le associazioni venatorie che hanno in gestione le fototrappole e in costante confronto con la Regione Veneto. Ai residenti e agli allevatori chiediamo una collaborazione attiva, adottando accortezze quotidiane nella custodia degli animali e nello smaltimento dei rifiuti organici per evitare attrazioni improprie vicino alle case. Ringrazio la Polizia Provinciale per il lavoro che sta svolgendo sul campo, con appostamenti, sopralluoghi, ricerca e analisi di tracce del passaggio dell’orso. Un lavoro costante di presidio del nostro territorio”.

I profili genetici elaborati dagli specialisti della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige hanno rivelato quindi che si tratta di M123, maschio presumibilmente nato nel corso del 2024, già censito nel 2025 all’interno del territorio della Val di Sole, in Trentino.

La Polizia Provinciale invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti o tracce anomale per arricchire il quadro di monitoraggio della fauna selvatica sul territorio berico.

