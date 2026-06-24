CRONACA
24 Giugno 2026 - 11.04

Scontro tra 2 auto: 1 morto e 7 feriti tra le lamiere (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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Intervento dei Vigili Del Fuoco alle 21:40 di ieri sera, lunedì 23 giugno, per un incidente stradale tra due autovetture, di cui una capovolta, in via Postioma incrocio con Via San Sisto nel comune di Trevignano (TV). Un uomo di 66 anni a seguito del grave incidente è deceduto e altri sette sono rimasti feriti.
La squadra dei Vigili Del Fuoco del distaccamento di Montebelluna è intervenuta per liberare i feriti dalle lamiere e affidarli alle cure del personale sanitario del Suem 118 presente anche con l’elisoccorso.
Sul posto i Carabinieri di Montebelluna per i rilievi di competenza.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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