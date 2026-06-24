Controlli dei Carabinieri nel weekend: 2 denunciati, per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di un coltello

BASSANO VICENZA 24 GIUGNO – I servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia di Bassano del Grappa si sono ripetuti anche in occasione di quest’ultimo week-end, con l’impiego di numerosi militari, sia in uniforme sia in borghese.



I servizi ad alta visibilità, legati in prevalenza alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica,

sono stati eseguiti principalmente dai militari della Sezione Radiomobile. Nel contempo sono stati predisposti diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali. Durante uno di questi controlli eseguiti dalla Sezione Radiomobile in via Carpellina di Bassano del Grappa, una 37enne di Bassano del Grappa, alla guida della propria vettura, mostrando oltretutto gli evidenti sintomi dovuti allo stato di alterazione psicofisica, è stata sottoposta ad accertamento alcolemico, dal quale è emerso un tasso di alcolemia superiore al consentito, circa 1,10 g/l, e per questo motivo è stata deferita alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno; la sua patente di guida è stata ritirata.

Inoltre, in via Nazionale di Tezze sul Brenta, i militari della Sezione Radiomobile hanno proceduto al

controllo di un’utilitaria, il cui conducente, un 21enne di Asolo (TV), è stato trovato in possesso di un di

un coltello con lama della lunghezza di 17 cm e per questo motivo è stato deferito per porto di

oggetti atti ad offendere.

Nel corso del servizio sono state controllate una pluralità di persone, fermati numerosi veicoli e

controllati diversi esercizi pubblici.

