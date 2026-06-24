Caldo estremo: cali di tensione e blackout in tutta la provincia

Da Noventa Vicentina ad Arzignano, passando anche per Montecchio Maggiore e non solo: sono diversi i paesi e le città vicentine in cui si stanno registrando blackout elettrici in questi giorni e soprattutto nelle ultime ore, causati dalla forte ondata di calore. La causa è doppia: da una parte l’aumento della richiesta di energia elettrica dovuto all’uso degli impianti di climatizzazione, dall’altra lo stress a cui le alte temperature sottopongono le infrastrutture stesse. Sui social e ai telefoni dei Comuni si rincorrono le segnalazioni: disagi temporanei, certo, che poi rientrano nel breve termine, ma che restano comunque preoccupanti soprattutto per le categorie più a rischio come gli anziani e i bambini.

Angelo Baggini, docente di elettrotecnica al dipartimento di Ingegneria dell’Università di Bergamo, ha spiegato al Corriere della Sera, ripreso poi anche da AdnKronos che: “l’aumento della temperatura riduce la possibilità dei cavi di disperdere il calore prodotto dall’effetto Joule quando sono percorsi da corrente elettrica. I guasti derivano quindi dal cedimento dell’isolante che circonda le anime conduttrici in rame o alluminio. A quel punto, il circuito viene aperto in automatico, per questioni di sicurezza”. A questa difficoltà si aggiunge poi il maggior impiego di corrente, anche legato all’uso di impianti di condizionamento, comportano un carico che non era previsto quando le linee furono realizzate decenni fa e che mette ulteriormente sotto stress l’infrastruttura energetica.





