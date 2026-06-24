Picchia la compagna e la minaccia: recidivo per violenza domestica, allontanato d’urgenza

Colpisce la compagna con pugni alla testa e la minaccia brandendo un paio di forbici, dicendole che gliele avrebbe conficcate in testa.La donna però riesce a fuggire in strada e chiama il 113.Alla fine la Procura ha disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa di un 51enne di Padova, che era già stato ammonito dal questore per violenza domestica.

Lunedì scorso, 22 giugno, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la chiamata di emergenza di una donna che abita in zona Guizza a Padova, di 49 anni, che riferiva di essere appena riuscita a scappare dalla propria abitazione dopo essere stata aggredita dal convivente.

Una pattuglia l’ha trovata sul ciglio della strada. La donna ha riferito agli agenti che era scoppiata una lite per motivi banali e il convivente l’aveva improvvisamente aggredita, prendendola a pugni in testa e aveva poi preso un paio di forbici dicendo che gliele avrebbe conficcate in testa.

Gli agenti quindi hanno identificato e portato in Questura l’uomo, già destinatario di due provvedimenti di Ammonimento del Questore Marco Odorisio, del 30 maggio e del 23 giugno 2025, per episodi analoghi.

Il pm di turno ha disposto l’applicazione nei suoi confronti dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa e di contattarla con qualsiasi modalità, nei percorsi, i luoghi di lavoro, di svago e quelli connessi allo svolgimento delle normali attività quotidiane della donna.