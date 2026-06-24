Condannato a scontare tre anni di reclusione per rapina, furto e porto abusivo di armi: arrestato pregiudicato



Il pomeriggio del 17 giugno scorso a Rossano Veneto i Carabinieri della Stazione di Rosà hanno arrestato un pregiudicato 27enne albanese, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 16 giugno 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, in forza del quale l’uomo dovrà espiare la pena residua della reclusione di due anni, sei mesi e 22 giorni.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla sentenza di condanna emessa dall’Ufficio del GIP del

Tribunale di Vicenza del 17 aprile scorso, che ha riconosciuto la sua colpevolezza in ordine ai gravi

reati contestati, ovvero la detenzione ed il porto illegale di armi e la rapina, commessi a Rossano

Veneto il 17 ottobre 2025, nonché del delitto di furto aggravato compiuto nell’anno 2023.

La vicenda da cui deriva la condanna ha avuto inizio immediatamente dopo la rapina consumata poco

prima delle ore 23 del 15 ottobre 2025, quando un individuo armato di pistola, aveva fatto irruzione in un bar-tabaccheria di Rossano Veneto, minacciando la barista e rubando l’incasso, per poi scappare a piedi. Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e a un attento lavoro di riscontro sul territorio, in poco più di 24 ore, i militari erano giunti all’identificazione del sospettato. E così, nella mattinata del 17 ottobre 2025, i Carabinieri di Rosà e della Sezione Operativa avevano dato corso ad una perquisizione domiciliare nei confronti dell’albanese, rinvenendo all’interno dell’abitazione dell’uomo due pistole semiautomatiche risultate sottratte circa due anni prima ai danni degli eredi di un imprenditore locale, presso cui l’uomo aveva prestato servizio in passato, oltre ad alcuni degli indumenti utilizzati nel corso della rapina, tra cui un passamontagna, nonché la somma contante di circa 700 euro.

Il 27enne fu così arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi ed associato alla Casa

Circondariale di Vicenza, come disposto dalla Procura della Repubblica di Vicenza.

Le successive minuziose indagini condotte dai Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica

di Vicenza, hanno consentito così di acquisire molteplici riscontri probatori, dai quali è conseguita la condanna divenuta esecutiva il 5 giugno 2026.

Al termine della redazione degli atti relativi al suo arresto, l’uomo è stato tradotto ed associato alla

Casa Circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.