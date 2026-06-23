Tragedia sul Monte Baldo: precipita con il parapendio durante il decollo, muore un trentenne

Un nuovo drammatico incidente con il parapendio si è verificato nel pomeriggio di martedì 23 giugno sul Monte Baldo, nel territorio di Malcesine. Un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo essere precipitato durante le fasi di partenza del volo.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando il parapendio condotto dal giovane sarebbe caduto poco dopo il decollo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari con l’elicottero, ma per il pilota non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Nell’area dell’incidente sono giunti anche i tecnici del Soccorso Alpino e i carabinieri, ai quali spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Si tratta dell’ennesimo episodio che coinvolge gli appassionati del volo libero nella zona del Baldo. Nelle ultime settimane, infatti, un incidente era già costato la vita a un uomo di 48 anni, mentre un altro parapendista era stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo una grave caduta.

La nuova tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle attività di parapendio in una delle aree più frequentate dagli appassionati di questo sport, richiamando ogni anno piloti provenienti da tutta Europa.