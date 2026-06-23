Maltempo del 17 aprile 2025, prorogato lo stato di emergenza: ma i sindaci chiedono fondi immediati

La proroga dello stato di emergenza per i danni causati dal maltempo del 17 aprile 2025 è stata accolta con favore dai sindaci della Valle dell’Agno, che però chiedono ora un’accelerazione concreta sul fronte delle risorse e degli interventi.

«È un atto fondamentale che attendevamo e che per le nostre comunità rappresenta anche un segnale di attenzione e vicinanza, ma non è ancora sufficiente. Servono risorse immediate: il nostro territorio non può e non deve aspettare ancora», ha dichiarato il sindaco di Valdagno Maurizio Zordan, a nome dei sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici: Riccardo Masiero (Arzignano), Dario Tovo (Brogliano), Francesco Lanaro (Cornedo Vicentino), Armando Cunegato (Recoaro Terme) e Davide Faccio (Trissino).

I primi cittadini sottolineano come il territorio si sia presentato compatto nel chiedere «risposte concrete, chiare e tempestive» e definiscono la proroga «un passaggio indispensabile». Ora però chiedono che si proceda rapidamente con i sopralluoghi tecnici necessari e con lo sblocco dei fondi previsti.

«Ci sono tante opere che abbiamo già avviato o realizzato utilizzando risorse dei nostri bilanci comunali – spiegano i sindaci – ma numerosi interventi non sono sostenibili con le sole finanze locali. Si tratta di lavori fondamentali sia per il ripristino dei danni provocati più di un anno fa, sia per la messa in sicurezza del territorio, a partire dai ponti sul torrente Agno».

Nel comunicato congiunto viene espresso anche un ringraziamento al Governo e ai rappresentanti istituzionali che hanno seguito la vicenda, ma l’appello resta chiaro: «Serve un ulteriore passo avanti, perché senza fondi e tempi certi le nostre amministrazioni non potranno dare ai cittadini le risposte che si attendono e meritano».

La richiesta della Valle dell’Agno è dunque quella di trasformare rapidamente la proroga dello stato di emergenza in interventi concreti, con risorse disponibili e procedure accelerate per la messa in sicurezza del territorio.