Vendemmia Solidale a Le Manzane: raccolti oltre 17 mila euro

La forza della solidarietà nelle centinaia di mani che hanno trasformato una giornata di raccolta dell’uva in una grande festa del cuore: dai filari di San Pietro di Feletto (TV), dove, ogni anno, a settembre, la cantina Le Manzane organizza la tradizionale ®️Vendemmia Solidale alla 24 Ore Castelli, la staffetta ciclistica a scopo benefico di Feltre (BL) dove pochi giorni fa è stato consegnato il ricavato della manifestazione. Il progetto ha permesso di mettere insieme 17.143,82 euro a favore di C’è Da Fare ETS, l’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2023 dall’attore e comico genovese Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi per combattere il disagio giovanile.

Come dei veri vignaioli quasi 550 persone hanno preso parte, domenica 8 settembre 2024, alla raccolta manuale dell’uva immersi nello splendido scenario delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco, per uno scopo benefico: partecipare all’avvio, entro il 15 settembre, del progetto “C’è Da fare Safe Teen Dolomiti” che ha già ottenuto 60 mila euro di contributi. «Una presa in carico ambulatoriale ad alta intensità – hanno spiegato Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, rispettivamente presidente e direttrice generale di C’è Da Fare ETS – che consente alla struttura sanitaria di far fronte in maniera tempestiva alla crescente richiesta di cura da parte di adolescenti e famiglie in grave stato di disagio psicologico e psichiatrico».

«Io e la mia famiglia siamo profondamente felici e orgogliosi – ha dichiarato Ernesto Balbinot, titolare della cantina Le Manzane – perché quest’anno, grazie alla ®️Vendemmia Solidale, abbiamo raggiunto il record nella raccolta fondi da destinare all’associazione C’è Da Fare. Il merito di un risultato così importante va sicuramente agli ospiti d’eccezione che hanno preso parte all’evento, ai tanti giovani che hanno collaborato con entusiasmo alla buona riuscita della giornata di raccolta dell’uva, agli sponsor che ci hanno sostenuto e, soprattutto, ai 550 vendemmiatori che hanno contribuito a rendere questa manifestazione un appuntamento di riferimento nel panorama vitivinicolo del Conegliano Valdobbiadene».

Dai 9.130 chili di uva raccolti durante la ®️Vendemmia Solidale 2024 sono nate le bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, messe in vendita nel periodo natalizio. Parte del ricavato è stata devoluta all’associazione C’è Da Fare ETS, insieme ai contributi di partecipazione raccolti il giorno dell’evento, alle donazioni dei partner e degli sponsor e all’incasso ottenuto dalla vendita dei quadri di Riccardo, un bambino speciale scomparso l’8 settembre 2023.

Numerosi i partner e gli sponsor che hanno condiviso gli obiettivi benefici della ®️Vendemmia Solidale 2024: Arti Grafiche Conegliano, Banca Prealpi SanBiagio, Battistella Capsule, Crai, Dersut Caffè, Distilleria Fratelli Brunello, Foto Francesco Galifi, Generalvetri, Icas, Manzotti Automobili, Ondulkart, Ortensia Isola Pâtisserie, Perenzin Latteria, Pez Panificio Pasticceria, Ristorante Relais Ca’ del Poggio, Rotas, Savno Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale, S. Bernardo Tappi Spumante, S’Paul n’ Co. Design, Studio Cloè, Suber e TeleChiara.

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dai Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Valdobbiadene con il sostegno del Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dell’associazione di promozione sociale XI di “Marca” e del Club n° 40 Frecce Tricolori Conegliano.

La cantina Le Manzane si trova a San Pietro di Feletto (Treviso), a metà strada tra le Dolomiti e Venezia, nella fascia collinare della provincia di Treviso, nel cuore delle Colline del Prosecco Superiore, proclamate il 7 luglio 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’azienda, a conduzione familiare, è fortemente radicata nel territorio trevigiano come produttrice da oltre 40 anni. La cantina, tra le più dinamiche e interessanti nel panorama enologico del Conegliano Valdobbiadene, distribuisce sia in Italia che all’estero raggiungendo oltre 30 Paesi.

C’è Da Fare ETS è un’associazione non profit, nata nel 2023, da un’idea di Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi che si impegna ad abbattere lo stigma delle malattie mentali negli adolescenti. Disegna e avvia progetti concreti, scalabili sul territorio nazionale, che possano prendere per mano i ragazzi senza bussola, riavvicinandoli man mano alla vita e a una quotidianità. Collabora con ospedali, UONPIA e altri enti in grado di fornire supporto ad adolescenti e famiglie in grave stato di disagio. Informa sul tema salute mentale, avvia raccolte fondi strutturate, crea eventi, iniziative sportive e culturali per sostenere i progetti.