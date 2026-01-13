D-Air Lab al Ces di Las Vegas

D-Air lab, tech company italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni airbag avanzate per la protezione personale, ha preso parte la scorsa settimana al CES – Consumer Electronics Show di Las Vegas, uno degli eventi più autorevoli a livello mondiale dedicati all’innovazione tecnologica in programma.

La presenza di D-Air lab al CES è il risultato del superamento del processo di selezione della Consumer Technology Association (CTA), l’ente organizzatore della manifestazione, che individua a livello globale le realtà più innovative e rappresentative in ambito tecnologico. Un riconoscimento di grande valore, che conferma la capacità dell’azienda di proporre brevetti tecnologicamente avanzati e soluzioni concrete in grado di rispondere alle sfide della sicurezza contemporanea.

D-Air lab è stata ospite all’interno del Padiglione Italia, curato dall’Italian Trade Agency (ITA), l’agenzia governativa italiana che supporta l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del Made in Italy nel mondo. Una presenza che rafforza ulteriormente il posizionamento dell’azienda come eccellenza italiana dell’innovazione tecnologica in un contesto internazionale di primo piano.

Fondata nel 2015 da Lino Dainese, D-Air lab nasce come laboratorio di ricerca con una visione chiara e distintiva: essere pionieri nello sviluppo della tecnologia airbag applicata al corpo umano. Una visione costruita su una serie di “primati”, prima introducendo la tecnologia airbag negli sport dinamici ad alto rischio (motorsport, sci ed equitazione), contribuendo a ridefinire gli standard di protezione in contesti estremi. Oggi, quella stessa esperienza viene portata oltre i confini dello sport per aprire una nuova fase dell’innovazione: l’applicazione della tecnologia airbag alla vita quotidiana delle persone.

Grazie a sistemi di protezione elastici, leggeri e intelligenti, D-Air lab rende possibile un’evoluzione naturale dell’airbag, da dispositivo pensato per situazioni estreme a tecnologia indossabile e continua, applicabile anche ai contesti quotidiani.

Al centro della proposta di D-Air lab vi è una tecnologia Airbag proprietaria, progettata per essere applicabile a una vasta gamma di ambiti e contesti: dalla mobilità alla protezione individuale, dalla sicurezza sul lavoro fino a scenari futuri in cui la tutela dell’essere umano diventa elemento centrale dell’innovazione. Una tecnologia flessibile, scalabile e altamente integrabile, capace di adattarsi a situazioni complesse e dinamiche.

La visione di D-Air lab si distingue per il suo approccio profondamente umanistico alla tecnologia. L’Airbag non è concepito come un semplice dispositivo tecnico, ma come uno strumento che interagisce con il corpo umano per proteggerlo nei momenti di maggiore vulnerabilità. Non a caso, il claim aziendale “Airbags for Humans” sintetizza in modo chiaro la missione dell’azienda: mettere l’innovazione tecnologica in connessione con la vita e la sicurezza delle persone.

«I primati non sono mai stati un obiettivo, ma una conseguenza naturale della volontà di andare dove la tecnologia non era mai arrivata prima», afferma il fondatore, Lino Dainese. «Prima negli sport dinamici, oggi nella vita quotidiana: la sfida è sempre la stessa, proteggere l’essere umano rispettandone i movimenti, la libertà e la dignità».

La partecipazione al CES è anche l’occasione di presentare nuovi prodotti in una vetrina speciale, come spiega Alberto Piccinotti, R&D Engineer di D-Air lab: «A Las Vegas abbiamo presentato Aether, il nostro sistema airbag più smart e leggero, progettato per proteggere le persone nelle attività quotidiane a rischio di trauma. Aether integra tre tecnologie proprietarie – ALA, RIBS e BRAIN – che garantiscono attivazione istantanea, comfort e protezione avanzata, connesso all’app D-Alert per la gestione delle emergenze in tempo reale. Aether rappresenta l’evoluzione naturale di una tecnologia nata per lo sport e oggi applicabile a contesti molto diversi, dal lavoro alla vita quotidiana. La sua forza è proprio la versatilità, che rende questa innovazione concreta e realmente utile».

D-Air lab: una storia di innovazione al servizio dell’uomo

D-Air lab nasce in Italia nel 2015 come laboratorio di ricerca e innovazione dedicato allo sviluppo di tecnologie airbag intelligenti per la protezione della persona. Fondata da Lino Dainese, l’azienda ha riunito una nuova generazione di ingegneri e ricercatori con l’obiettivo di portare l’aria intelligente a protezione dell’uomo, unendo la spinta di una giovane tech company a un patrimonio di oltre 50 anni di esperienza nel settore dei dispositivi di protezione destinati al mondo dello sport professionistico (motociclismo, sci), trasformando competenze consolidate in soluzioni di nuova generazione.

Nel tempo, D-Air lab ha ampliato il proprio raggio d’azione sviluppando tecnologie applicabili a contesti diversi, dalla mobilità alla sicurezza sul lavoro con il progetto WorkAir, fino alla protezione delle persone più fragili, come FutureAge, una cintura airbag progettata per la protezione dell’anca in caso di caduta.

Alla base di ogni progetto vi è una visione chiara: mettere la tecnologia al servizio dell’essere umano, secondo un approccio che rende l’innovazione concreta, accessibile e profondamente orientata alla vita.