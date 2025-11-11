Alì per il sociale: dal buono nasce il bene

E’ avvenuta questa mattina, nella suggestiva cornice della Sala del Romanino del Museo Eremitani, la cerimonia di consegna del contributo che Alì ha raccolto grazie alla sensibilità dei suoi clienti a favore dell’Istituto Oncologico Veneto, dell’Istituto Oncologico Romagnolo, della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata VIMM, di Medici con l’Africa CUAMM, di Banco Alimentare del Veneto e dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. Una cerimonia che ha voluto cogliere questa occasione di dialogo con la comunità per fare anche promozione culturale dei tanti tesori della città di Padova, dando risalto ad uno scrigno che racchiude capolavori tra le massime testimonianze dell’Arte Medievale e Moderna del sistema museale civico.

Ammonta a 55.092 € il contributo raccolto, attraverso il Concorso PremiAlì 2024-2025, a favore dei progetti sociali promossi in collaborazione con IOV, IOR, VIMM, CUAMM, Banco Alimentare del Veneto ed ENPA.

Solo negli ultimi 5 anni Alì insieme ai suoi clienti è riuscita a donare 1.606.324 € a sostegno di questi 6 partner.

Sei importanti realtà venete e una romagnola, impegnate, in modo diverso, a migliorare la qualità della vita: c’è chi sostiene la ricerca contro il cancro, chi è impegnato a promuovere e realizzare progetti e attività di ricerca scientifica nel contesto universitario e sanitario del Nord Est, chi combatte contro la malnutrizione in Africa, chi quotidianamente garantisce un pasto a chi ne ha più bisogno e chi, infine, si prende cura degli amici a quattro zampe randagi o abbandonati.

Tutte nobili cause sociali, che Alì sostiene da molti anni: con soli 100 punti della carta fedeltà, infatti, è possibile donare a queste organizzazioni 1€ di contributo, che viene raddoppiato dal Gruppo Alì. Nel caso di Banco Alimentare, Alì tramuta i punti della carta fedeltà donati dai clienti in generi alimentari di prima necessità (pasta, passata di pomodoro, tonno in scatola, legumi, latte UHT, croissant, biscotti, fette biscottate e confettura).

Accoglie benevolmente l’evento anche l’Assessore alle Attività Produttive e al Commercio Antonio Bressa: “La nostra città è da sempre molto attenta al bene di tutta la comunità. Tra le espressioni importanti di questa attenzione sono le associazioni e le organizzazioni che operano nel campo del sociale e del volontariato, ma anche le realtà impegnate nella ricerca scientifica ai massimi livelli internazionali. Fare squadra a Padova non è semplicemente uno slogan, ma una realtà concreta. Alì con questa iniziativa, conferma di essere un protagonista di questa squadra e lo fa anche coinvolgendo tutti i suoi clienti nel suo progetto di solidarietà. Inoltre, ricordo che Alì ha anche creato con il Comune un accordo di collaborazione per la promozione del nostro patrimonio culturale e artistico e la scelta di essere qui oggi nella Sala del Romanino del Museo Eremitani, ne è un esempio. Infine insieme ad Alì voglio ringraziare per la loro attività insostituibile Medici con l’Africa CUAMM, ENPA, Banco Alimentare del Veneto Onlus, Istituto Oncologico Veneto e Romagnolo e VIMM che ricevono quest’anno i contributi raccolti.”

Prima di sentire la voce di tutte queste importanti realtà del panorama sociale e scientifico, Silvano Canella, Direttore Commerciale Grocery di Alì, accompagnato da Marco Canella, e Matteo Canella, rispettivamente Direttore Finanziario e Direttore Affari Generali di Alì S.p.A., ha ricordato come queste operazioni di sostegno al sociale, per Alì, abbiano radici piuttosto lontane “Risale al 2003 il primo progetto sociale che ci ha consentito di donare ben 80.000€ al Centro Oncologico Regionale a favore della ricerca contro il cancro al seno. Da lì non ci siamo più fermati e abbiamo siglato partnership con le più autorevoli realtà che si impegnano quotidianamente a migliorare la vita del prossimo. E’ importante sottolineare come i piccoli gesti di solidarietà ci facciano sentire parte attiva di una comunità, nella consapevolezza che solo uniti si migliora la vita. Siamo felici quindi di consegnare oggi a Don Dante Carraro e a tutti gli amici di Medici con l’Africa CUAMM 11.212 €; al Dott.Francesco Benazzi, a sostegno della lotta contro il cancro al seno, portata avanti da IOV, 15.398 €; ad Alessandra Segreto, Responsabile Fundraising IOR, 1.272 €; agli amici di Banco Alimentare del Veneto, rappresentati qui dalla Presidente, Adele Biondani, 903 kit alimentari, corrispondenti a 8.127 pasti; al Dott. Paolo Marizza, Responsabile Fundraising della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata-VIMM, un contributo per questo sesto anno di partnership di 1.648 €, infine agli amici dell’ENPA, rappresentati da Valentina Perin, Referente Regionale del Veneto ENPA, 17.710 €. Sono tutti partner che confermano ogni anno la nostra fiducia e la fiducia di tutti quei clienti che hanno deciso ancora una volta di sostenere le loro diverse cause.”