Banca delle Terre Venete collabora con Acque del Chiampo per l’educazione finanziaria dei dipendenti

Banca delle Terre Venete e Acque del Chiampo hanno avviato una collaborazione volta a promuovere l’educazione finanziaria tra i dipendenti della società attiva nella gestione del ciclo idrico integrato, con sede ad Arzignano (VI). L’iniziativa, fondata sui principi condivisi di mutualità e responsabilità sociale, mira a promuovere l’educazione finanziaria tra i dipendenti, rafforzando la loro consapevolezza e capacità di pianificazione, oltre a prevenire il rischio di sovra indebitamento.

Il percorso formativo – che oltre ad affrontare aspetti teorici è caratterizzato da un’impostazione pratica e focalizzata sulle esigenze quotidiane – è tenuto da consulenti esperti scelti fra il personale di Banca delle Terre Venete.

Il primo ciclo di incontri, svoltosi a giugno, ha visto la partecipazione di Erica Bottesin, Responsabile della filiale di Arzignano, Alessio Scurpa, Gestore Corporate e Michele Zordan, Responsabile Servizio Finanza di Banca delle Terre Venete.

Gli incontri si propongono di fornire strumenti per la gestione delle risorse economiche personali e familiari. I temi affrontati, sviluppati in due appuntamenti iniziali con la possibilità di ulteriori approfondimenti basati su un sondaggio finale, includono diversi argomenti, tra cui la gestione della liquidità e strumenti di pagamento, la prevenzione e difesa dalle truffe, la gestione del bilancio familiare e la pianificazione, il risparmio e i mercati finanziari, gli strumenti di investimento, il ricorso al credito e il merito creditizio, la previdenza e le assicurazioni e la gestione dei rischi della vita.

La collaborazione proseguirà in autunno, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i dipendenti di Acque del Chiampo, invitati a partecipare agli incontri.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Acque del Chiampo, che testimonia la comune visione sulla centralità del benessere dei collaboratori,” ha dichiarato Eugenio Adamo, Direttore Generale di Banca delle Terre Venete. “L’educazione finanziaria, pilastro fondamentale del nostro impegno statutario, non è solo un servizio, ma un investimento concreto sulle persone. I nostri consulenti mettono a disposizione la loro competenza ed esperienza professionale non solo per proporre soluzioni finanziarie, ma per informare e creare consapevolezza su questi temi. Questa iniziativa si allinea anche ai valori di parità di genere che entrambe le nostre realtà hanno certificato, avendo ben presente che la consapevolezza economica è un fattore chiave per l’autonomia delle persone.”

“Ringraziamo Banca delle Terre Venete per la collaborazione in questa iniziativa che consideriamo molto importante,” commenta Renzo Marcigaglia, Presidente di Acque del Chiampo. “La recente trasformazione in Società Benefit e la certificazione ottenuta per la parità di genere rendono per noi ancora più centrali i temi legati al welfare per i nostri dipendenti. Ma welfare non significa solo garantire un equo compenso e il benessere sul posto di lavoro, vuol dire anche favorire iniziative che aiutino i dipendenti a migliorare le proprie competenze per gestire al meglio aspetti importanti della propria vita, come in questo caso gli aspetti finanziari. Ci auguriamo che questo corso sia utile per evitare errori nella gestione del proprio patrimonio che potrebbero influire negativamente sul benessere dei dipendenti e dei loro familiari.”