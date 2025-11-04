La donazione del sangue entra in azienda grazie alla collaborazione tra Socomec, sede italiana dell’omonimo gruppo internazionale specializzato nella disponibilità, controllo e sicurezza delle reti elettriche a bassa tensione, e Rosso, startup italiana specializzata nel rafforzare la filiera della donazione attraverso soluzioni digitali. L’iniziativa consiste in un percorso condiviso che unisce tecnologia, solidarietà e cultura della prevenzione, offrendo ai dipendenti Socomec strumenti concreti per diventare donatori consapevoli. Attraverso una piattaforma digitale dedicata, brandizzata Socomec, i collaboratori potranno verificare la propria idoneità alla donazione, prenotare in oltre 3.500 centri su tutto il territorio nazionale, ricevere promemoria e notifiche, scaricare certificati e analisi, e tenere traccia delle proprie donazioni. La partnership si inserisce nel più ampio impegno di Socomec verso la sostenibilità sociale e il benessere delle persone, con l’obiettivo di rendere la donazione di sangue e plasma un gesto semplice, sicuro e accessibile. La piattaforma Socomec x RossoIl progetto, che nasce nell’ambito del programma aziendale di Rosso “Corporate Life Savers”, è stato inaugurato nelle scorse settimane con due webinar formativi con la partecipazione di Filippo Toni, Direttore Generale e co-fondatore di Rosso, del dott. Sandro Macchi, Primario del Reparto Trasfusionale dell’Ospedale di Asti, e dell’Associazione UNITED, che ha portato la testimonianza diretta di pazienti riceventi. Questi momenti di sensibilizzazione hanno permesso di approfondire il valore della donazione per la salute pubblica, rispondere ai dubbi più comuni e rafforzare la consapevolezza sull’impatto di un gesto che ogni giorno contribuisce a salvare circa 1.800 vite in Italia. La piattaforma Socomec x Rosso, disponibile su donarosso.it/socomec, rappresenta un’evoluzione concreta nel modo di vivere la solidarietà in azienda. È accessibile via web e tramite app mobile, e consente anche a familiari e amici dei dipendenti di partecipare. Socomec prosegue dunque nel suo impegno nel promuovere un ambiente di lavoro positivo e stimolante, grazie ad un approccio integrato che valorizza le persone, favorisce l’equilibrio tra vita e lavoro, e propone iniziative sempre nuove e attente ai bisogni. Tra le iniziative già avviate il Progetto Benessere, un programma articolato che abbraccia diverse aree, e che a partire dal 2025 si è arricchito di nuove proposte: dal supporto alla genitorialità, ad iniziative per la salute emotiva e mentale, come la Palestra delle Emozioni ed un supporto psicologico in collaborazione con la piattaforma Serenis, fino ai corsi di yoga e agli incontri all’aperto finalizzati all’attivazione del corpo con tecniche di respirazione. RossoRosso (donarosso.it) è la startup italiana che sta rivoluzionando il modo in cui il Paese vive e gestisce la donazione di sangue e plasma. Fondata nel 2023 da Chiara Schettino e Filippo Toni, due giovani imprenditori under 30, Rosso nasce con l’obiettivo di rendere la donazione più digitale, accessibile e sostenibile, coinvolgendo una nuova generazione di donatori e rafforzando il Servizio Sanitario Nazionale. Grazie a un approccio centrato sulla transizione digitale della sanità pubblica, Rosso sta costruendo un ecosistema tecnologico unico, che integra cittadini, associazioni e centri trasfusionali, semplificando l’intero percorso di donazione — dalla prenotazione al follow-up. Con il lancio della prima piattaforma nazionale per la prenotazione digitale delle donazioni in oltre 3.500 centri di raccolta, Rosso cambia le regole del gioco: trasforma un gesto civico in un’esperienza semplice, tracciabile e di valore per la collettività. L’obiettivo è chiaro: garantire il futuro del sistema sangue italiano attraverso innovazione, partecipazione e responsabilità condivisa. Un ponte tra tecnologia e salute pubblica, dove ogni cittadino può contribuire concretamente al bene comune. L’idea nasce anche da un’esperienza personale: Chiara, da sempre consapevole dell’importanza del dono perché direttamente toccata dalla necessità di riceverlo, ha deciso di trasformare un bisogno collettivo in un progetto concreto di innovazione sociale. Oggi il team di Rosso lavora ogni giorno per sensibilizzare, reclutare e accompagnare nuovi donatori, collaborando attivamente con ospedali, centri trasfusionali e associazioni del dono su tutto il territorio nazionale. SocomecFondata nel 1922, Socomec è un gruppo industriale con sede in Francia che conta oltre 4.400 dipendenti e 30 filiali in tutto il mondo. L’azienda progetta e produce soluzioni per la continuità dell’alimentazione elettrica, la commutazione di rete, la misurazione dell’energia e l’efficienza energetica, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Con circa 30 filiali distribuite in tutti e cinque i continenti, Socomec persegue lo sviluppo internazionale concentrandosi sulle applicazioni per i settori industriale, servizi, HC, DTC. La sede italiana, che conta quasi 400 dipendenti ed è situata a Isola Vicentina, è uno dei poli produttivi e di innovazione tecnologica del Gruppo.