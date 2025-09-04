Despar porta i Sapori del Territorio a Made in Malga 2025

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Torna ad Asiago l’appuntamento con Made in Malga, la manifestazione che celebra le eccellenze casearie e gastronomiche di montagna, giunta alla sua tredicesima edizione. Anche quest’anno Despar sarà al fianco dell’evento come sponsor ufficiale, rinnovando così il proprio sostegno ai produttori locali e alla valorizzazione delle specialità del territorio.

Nei due weekend del 5-7 e 12-14 settembre, il cuore di Asiago si trasformerà in un palcoscenico del gusto e in Piazza Giovanni Carli Despar accoglierà i visitatori con uno stand interamente dedicato ai prodotti di Malga e ai salumi Premium del Centro Carni TANN di Monselice di Despar Nord. Protagonisti saranno i laboratori di degustazione guidati dallo chef Renato Pasqualato insieme ai produttori locali, per un percorso sensoriale che unisce sapore, racconto e tradizione.

Le degustazioni, della durata di 30 minuti, si terranno il 6-7 e il 13-14 settembre con quattro appuntamenti al giorno (alle 10:30, 12:00, 16:30 e 18:00). I posti sono limitati e disponibili su prenotazione al link: Made in Malga 2025 – Degustazioni formaggi di montagna del nostro territorio DESPAR

«Anche quest’anno siamo felici di rinnovare la nostra presenza a Made in Malga, una manifestazione che sentiamo particolarmente vicina ai valori di Despar Nord – dichiara Francesca Furlan, Responsabile Pubbliche Relazioni di Despar Nord – Per l’edizione 2025 abbiamo voluto offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e autentica, organizzando laboratori che mettono al centro i formaggi di malga e i salumi Premium del nostro Centro Carni TANN. Guidati dallo chef Pasqualato e affiancati direttamente dai produttori, i visitatori potranno vivere un viaggio tra gusto e tradizione, scoprendo la qualità e la passione che stanno dietro a ogni prodotto. Con il progetto “Sapori del Territorio”, Despar Nord investe concretamente nella promozione delle filiere locali e Made in Malga rappresenta l’occasione ideale per condividere questo impegno con il pubblico».

A sottolineare il legame con Asiago è anche la voce di chi vive quotidianamente il rapporto con i clienti: Gabriella Carli, Store Manager dell’Eurospar di Asiago, commenta: «Il nostro negozio rappresenta una vetrina naturale dei “Sapori del Territorio”: qui i clienti possono trovare ogni giorno una selezione di prodotti che nascono dalla collaborazione costante con i produttori locali. È una scelta che va oltre l’assortimento: significa sostenere la comunità, creare valore condiviso e portare sugli scaffali storie di passione, tradizione e qualità. Per noi di Despar, essere presenti a Made in Malga è un modo concreto per rafforzare questo legame e celebrare insieme l’identità gastronomica del nostro territorio».