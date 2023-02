“Il mondo ha bisogno delle donne” – La campagna Despar per la cura dell’endometriosi

I fondi raccolti in regione saranno destinati alla ISSA School (International School of Surgical Anatomy) dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR)

Dal 20 febbraio all’8 marzo, l’iniziativa di charity di Aspiag Service, giunta alla nona edizione, coinvolgerà tutti i punti vendita Despar Eurospar e Interspar di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Lombardia

Continua l’impegno in favore dell’universo femminile di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia: per il nono anno consecutivo torna l’iniziativa benefica “Il mondo ha bisogno delle donne” per sostenere realtà e associazioni impegnate nella tutela della salute e del benessere delle donne.

Dal 20 febbraio all’8 marzo, infatti, la grande famiglia Despar unirà le forze per dare sostegno a sei realtà e associazioni attive nelle regioni in cui l’azienda è presente. In tutti i punti vendita a marchio Despar, Eurospar e Interspar di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, nonché nel nuovo Interspar di Mariano Comense recentemente inaugurato in Lombardia, i clienti potranno arrotondare lo scontrino della spesa, donando così direttamente in cassa l’importo desiderato.

In Veneto i fondi raccolti saranno destinati alla ISSA School (International School of Surgical Anatomy), associazione no profit creata dal Professore Marcello Ceccaroni insieme ai medici del Reparto di Ginecologia e Ostetricia (Dipartimento per la Tutela della Salute e della Qualità di Vita della Donna) dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR), che rappresenta uno dei centri di riferimento più importanti a livello internazionale per la ricerca e la cura dell’endometriosi.

La scelta di supportare questa realtà di eccellenza rappresenta la continuazione di un progetto già avviato da Aspiag Service nel 2022 proprio in collaborazione con la ISSA School per il sostegno alla ricerca per la cura dell’endometriosi, per la formazione di giovani medici e per la sensibilizzazione su questa patologia attraverso la campagna “Endometriosi, puoi riconoscerla, puoi curarla”, diffusa nei punti vendita dell’insegna dell’abete e con incontri nelle scuole secondarie di secondo grado della regione.

“L’endometriosi è una malattia che colpisce una donna su dieci e avendo spesso un impatto devastante sulla sua salute e qualità di vita e rappresenta infatti oggi una delle principali cause di dolore cronico e di infertilità nella donna– ha commentato Marcello Ceccaroni, Direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR) – Ritengo che tutti i nostri sforzi debbano essere rivolti non soltanto a quella donna su dieci, ma anche alle altre nove, ed anche a tutti gli uomini, creando cultura, formazione ed informazione su questa malattia a tutti i livelli sociali. Siamo molto onorati di questa iniziativa e grati a Despar (Aspiag Service) per questa grande dimostrazione di sensibilità verso le donne affette da questa terribile patologia e della stima e fiducia mostrate nei confronti del nostro Reparto e del nostro Ospedale. La ISSA School (International School of Surgical Anatomy), associazione totalmente no profit da me diretta, sostiene da oltre 13 anni progetti benefici e progetti formativi ed educativi per pazienti e giovani medici. I fondi raccolti con questa iniziativa ci permetteranno di supportare ulteriori studi e progetti di ricerca che si aggiungeranno a quelli già in atto e a quelli già svolti nel corso di quest’ultimo anno proprio grazie al supporto di Despar e alla solidarietà dei suoi clienti. È anche previsto lo stanziamento di ulteriori borse di studio (già due ne sono state stanziate lo scorso anno proprio grazie agli aiuti di Despar) che consentiranno a giovani medici in formazione di poter lavorare presso la nostra struttura acquisendo tutte quelle competenze e quelle capacità nel trattamento dell’endometriosi che dovrebbero far parte del patrimonio culturale e pratico di ciascuno medico impegnato in questa battaglia. L’endometriosi è una malattia sociale contro la quale una intera società può combattere la sua battaglia e la società siamo tutti noi”

Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto, ha commentato: “Torna anche quest’anno nei nostri punti vendita una delle attività di charity più sentite e partecipate da tutto il mondo Despar. Un’iniziativa che abbiamo attivato in tutte le regioni in cui siamo presenti e che da ormai nove edizioni sostiene iniziative e progetti rivolti all’universo femminile, con un’attenzione particolare a realtà e associazioni impegnate nella tutela della salute e del benessere delle donne. Per il secondo anno consecutivo i fondi raccolti in Veneto saranno destinati a un’eccellenza della nostra regione come la ISSA School del Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale di Negrar e al suo impegno quotidiano per la ricerca e la cura dell’endometriosi, dando continuità a un progetto che abbiamo avviato lo scorso anno coinvolgendo oltre alla ISSA School, anche l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Veneto e alcuni istituti superiori della regioni, per fare formazione e informazione su una malattia molto diffusa ma ancora poco conosciuta. Un’iniziativa che intendiamo confermare e sostenere anche grazie a questa raccolta fondi, che rappresenta un esempio di come la nostra azienda sia sempre più un attore sociale concretamente impegnato all’interno delle comunità in cui si inserisce”.

“Il mondo ha bisogno delle donne” è un’iniziativa sociale attiva in tutte le regioni in cui Aspiag Service è presente: oltre alla ISSA School (International School of Surgical Anatomy) dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR), sono stati scelti come destinatari dei fondi raccolti: l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, la Breast Unit dell’Ospedale Bellaria di Bologna per l’Emilia-Romagna, l’associazione endometriosi Alto Adige “Noi con voi” per l’Alto Adige, l’associazione “La voce di una è la voce di tutte ODV” per il Trentino, e Welfare Care Società Benefit per la Lombardia.