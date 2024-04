Bilancio positivo per Latterie Vicentine: idee chiare e azioni concrete per il futuro

Determinazione nel raggiungere gli obiettivi e consapevolezza dei propri mezzi: sono queste le direttrici lungo le quali si muove Latterie Vicentine e di questo ha parlato il presidente Alessandro Mocellin, al suo quarto mandato, a tutti i presenti durante l’annuale Assemblea dei soci, riuniti lunedì 29 aprile nel quartier generale di Via San Benedetto per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2023.

Dopo i prezzi fuori controllo di materie prime, energia e carburante che hanno interessato il 2022, l’anno 2023 si è distinto per un ritorno ad una situazione di relativa normalità. Per Latterie Vicentine tutto questo si traduce in un anno di sostanziale equilibrio con una nota decisamente positiva: migliora il dividendo dei soci che raggiunge i 62,22 centesimi per ettolitro di latte e il fatturato sfiora euro 95.000.000 con un valore della produzione di oltre 98.000.000.

Nel 2023 sono stati raccolti 1.069.021 ettolitri di latte trasformati in circa 340.000 forme di Asiago Fresco Dop, 43.000 di Asiago Stagionato Dop e 77.000 di Grana Padano Dop, ottenendo un fatturato di euro 78.000.000 per il comparto dei formaggi e di oltre 18.000.000 euro per quello dei freschi. Sorprende in positivo anche il fatturato del latte fresco, con un volume che cresce +4,33. Numeri importanti che confermano il ruolo di primo piano di Latterie Vicentine come una delle più importanti cooperative venete e il più grande polo produttivo di Asiago Dop.

“Siamo riusciti a gestire un 2023 che, seppur muovendosi con dinamiche completamente diverse rispetto all’anno precedente, ci ha regalato la soddisfazione di poter remunerare i nostri soci con un valore di dividendo superiore a quello che è stato il valore del latte sul mercato – dichiara Alessandro Mocellin – Questo risultato per noi è significativo perché riusciamo a valorizzare concretamente la materia prima delle nostre 250 aziende agricole associate”.

Una visione sul domani lucida e pragmatica, iniziata nel 2019 con un importante piano di investimentieaggiornatanel 2022 grazie all’implementazione di un piano industriale strategico.

“Poche idee ma chiare – sintetizza Mocellin – Lo sviluppo industriale di Latterie Vicentine si muove nel nome della sostenibilità. A Bressanvido verranno costruiti il nuovo impianto di produzione del formaggio Grana Padano Dop e un nuovo magazzino destinato alla stagionatura dei formaggi. Abbiamo inoltre programmato di triplicare il centro di confezionamento, che ci sta dando soddisfazioni.”

Inaugurato a giugno del 2020, il centro di confezionamento conta attualmente 3 linee attive, una per il sottovuoto e due per il confezionamento in atmosfera protettiva. Si tratta di un rigoroso processo sottoposto a continue verifiche. Una volta confezionato, il prodotto viene ulteriormente esaminato per passare poi all’etichettatura, gestita completamente da un software che permette di ridurre al minimo gli eventuali errori. Oggi il centro di confezionamento funziona sia per i prodotti a marchio Latterie Vicentine sia per diversi marchi nazionali.

Novità anche per i collaboratori e dipendenti della cooperativa vicentina: “Nel nuovo investimento abbiamo previsto la costruzione di una mensa e nuovi spogliatoi per il nostro personale. Se negli anni abbiamo ottenuto risultati positivi lo dobbiamo anche all’efficienza e alle professionalità che abbiamo messo in campo, a partire dai nostri collaboratori. È fondamentale assicurare un ambiente di lavoro confortevole e adeguato, dove tutti possano sentirsi bene e dare il meglio.”

L’impegno verso la crescita e la sostenibilità produttiva diventano priorità che la cooperativa vicentina trasferisce dalle intenzioni ai fatti: con la concentrazione delle attività a Bressanvido aumenteranno l’utilizzo di energie rinnovabili e il risparmio idrico durante il processo produttivo; contemporaneamente questo accorpamento delle attività in un unico sito assicurerà una forte riduzione dei costi.

Latterie Vicentine è anche presente sul territorio con 7 spacci aziendali: due a Bassano del Grappa, uno a Bressanvido, Schio, Cittadella, Vicenza e Montecchio Maggiore.

“La consapevolezza della nostra forza e questo tipo di pianificazione per il futuro – conclude Mocellin – ci trasmettono serenità nell’affrontare andamenti del mercato che nessuno conosce e che sapremo affrontare grazie al concreto piano industriale. Ogni nostra scelta è misurata e orientata allo sviluppo della cooperativa. Abbiamo un programma e siamo determinati a realizzarlo per garantire in primis la redditività ai soci e conseguentemente una lunga vita alla nostra cooperativa.”