BRESSANVIDO – Spaccio nel giardino del bar: arrestati due giovani

La guardia di finanza ha arrestato due giovani cittadini albanesi: Idriz Maxhallaku e Leonard Aliu, sorpresi mentre cedevano hashish e cocaina ad alcuni clienti provenienti dai comuni della cintura Nordest del capoluogo.

I due avevano la loro base logistica a Bressanvido, nell’area di via Longhella, tra due bar, dove si è registrato un incessante via vai di persone. La droga veniva occultata nella cavità di un albero, in una cassetta elettrica e nel giardino estivo di uno dei due bar della zona. Maxhallaku è stato trovato con le tasche piene di cocaina da smerciare, hashish e una pistola beretta occultata all’interno di un’intercapedine nei pressi di un gazebo. Le indagini sono state svolte con l’aiuto dei cani antidroga Zack e Ray, del Gruppo Vicenza, e sono state estese ad un agriturismo di Quinto, dove vive Maxhallaku, e all’abitazione di Poianella dove risiede Aliu. Sono stati sequestrati un bilancino, nove smartphone e quasi 19 mila euro in contanti.

I due sono stati arrestati e portati al carcere di San Pio X. Per Maxhallaku, anche la denuncia per detenzione illegale di arma da fuoco. Aliu, invece, rimesso in libertà, è stato sorpreso nuovamente a vendere cocaina ad un ventenne di Marostica. Perquisito, è stato trovato in possesso di altre cinque dosi di cocaina e 1.500 euro in contanti.