VICENTINO – Alla guida ubriaco: rifiuta alcoltest e non fornisce generalità, doppia denuncia

A Schio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del luogo per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto degli accertamenti per la guida sotto l’influenza dell’alcol e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. La denuncia è scaturita durante il controllo di un’autovettura di piccola cilindrata, alla guida della quale il conducente mostrava evidenti segni di eccessivo consumo di alcolici. Oltre a rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest, il conducente ha anche rifiutato di fornire le proprie generalità. Portato presso gli uffici del Comando di via Maraschin per l’identificazione, l’uomo ha opposto resistenza e minacce ai militari operanti.