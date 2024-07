FRANCIA – Attacco hacker massiccio alla SCNF e caos treni: le Olimpiadi iniziano con una… paralisi

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26, la SNCF ha subito un massiccio attacco mirato a paralizzare la sua rete TGV. In un comunicato stampa, il gruppo ferroviario ha dichiarato di essere stato vittima di “diversi atti dolosi simultanei che hanno colpito le linee LGV Atlantique, Nord ed Est,” con attentati incendiari avviati per danneggiare le infrastrutture.

Di conseguenza, il traffico TGV sugli assi Atlantico, Nord ed Est sarà “molto interrotto” questo venerdì, poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, e continuerà a essere problematico durante il fine settimana. Jean-Pierre Farandou, direttore generale della SNCF, ha dichiarato che 800.000 viaggiatori sono stati colpiti da quello che il ministro dei trasporti dimissionario Patrice Vergriete ha definito “un atto criminale scandaloso.”

“La rete è molto esposta”

In un’intervista a “Bonjour! La Matinale TF1,” Arnaud Aymé, specialista dei trasporti di SIA Partners, ha espresso sorpresa per un attacco di tale intensità. “Questo attacco è pura malizia e puro sabotaggio; per quanto ne so, un attacco effettuato in modo così coordinato è inaudito,” ha affermato. Aymé ha sottolineato che questi atti “dimostrano che la rete ferroviaria è molto esposta non solo ai rischi atmosferici, ma anche ad atti dolosi.”

Con 15.000 chilometri di linee ferroviarie in Francia, è impossibile monitorare tutto. In caso di attentati di questa portata, l’obiettivo perseguito dalla SNCF e dalle autorità è “cercare di limitarne l’impatto,” ha ricordato lo specialista dei trasporti.