Valli del Pasubio – A fuoco tetto di abitazione

Alle 12:30 di venerdì 4 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Zorletti di Sopra, a Valli del Pasubio, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione disposta su tre livelli. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il personale dei vigili del fuoco arrivati sul posto con tre mezzi, sono riusciti a circoscrivere rapidamente le fiamme, sezionando il tetto ed evitando così il propagarsi dell’incendio all’intera copertura. Interessati dalle fiamme circa 30 mq di copertura. Altri tre automezzi antincendio, partiti dalla centrale di Vicenza tra cui l’autoscala, sono stati fatti rientrare poiché non si è reso necessario il loro impiego.

Le cause delle fiamme probabilmente innescate dallo scarico dei fumi di una stube sono al vaglio del personale intervenuto.

Le operazioni di spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 15:00.