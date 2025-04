Veneto – Cade dal tetto di un capannone: operaio in gravi condizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di venerdì 4 aprile a Sona, in provincia di Verona. Un operaio è precipitato dal tetto di un capannone, compiendo un volo di circa sette metri, mentre si trovava presso una ditta di forniture elettriche in via Sardegna.

L’allarme è scattato intorno alle 11.10. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un’ambulanza infermierizzata e l’elicottero di emergenza. Le condizioni dell’uomo, apparse fin da subito molto gravi, hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Verona Borgo Trento.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica della caduta. Al momento, non sono ancora note le cause esatte che hanno provocato l’incidente.

Le autorità competenti stanno verificando il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro e la posizione contrattuale del lavoratore coinvolto.