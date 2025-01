Champagne in crisi mentre il Prosecco… brinda

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il 2024 non è stato un anno brillante per lo Champagne. Secondo i dati diffusi dal Comitato dello Champagne, le vendite complessive hanno subito un calo significativo, con un decremento del 10,8% delle esportazioni rispetto al 2023. A livello globale, sono state vendute 153 milioni di bottiglie, un colpo duro per un prodotto che punta gran parte della sua strategia sul mercato internazionale, tradizionalmente più redditizio.

Anche sul mercato interno francese la situazione non è migliore. Le vendite sono scese del 7,2% rispetto all’anno precedente, passando da 127 milioni a 118 milioni di bottiglie. La crisi dello Champagne, secondo la giornalista Julie Calderon, riflette un malessere diffuso tra i consumatori. “Se compriamo meno Champagne è perché siamo un po’ più depressi: il clima attuale è cupo”, ha dichiarato Calderon, aggiungendo che il prodotto funge da “barometro” del morale collettivo.

Mentre lo Champagne registra flessioni, il Prosecco italiano continua la sua scalata, diventando sempre più protagonista nel panorama delle bollicine internazionali. Va però sottolineato che Champagne e Prosecco sono due prodotti diversi, non solo per metodo di produzione e gusto, ma anche per il target di riferimento. Lo Champagne è tradizionalmente associato al lusso e alle celebrazioni d’élite, mentre il Prosecco si distingue per la sua versatilità, il prezzo più accessibile e la capacità di adattarsi a molteplici occasioni. Nonostante queste differenze, entrambi i vini rappresentano simboli del loro Paese d’origine, con lo Champagne a incarnare la tradizione francese e il Prosecco il dinamismo italiano.

Una vittoria italiana sulla Francia

Nel 2024, il Prosecco ha registrato un aumento significativo delle vendite globali, confermandosi leader nel mercato delle bollicine. Tra gennaio e ottobre, sono stati venduti 344 milioni di litri di Prosecco DOC, con una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Questo risultato rappresenta il 75% delle vendite di spumanti italiani all’estero, generando un fatturato salito a 1,51 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2023). Complessivamente, le bollicine italiane hanno raggiunto il record di un miliardo di bottiglie prodotte, un traguardo che evidenzia il successo di un settore capace di interpretare al meglio le esigenze dei mercati internazionali.

In un’epoca di incertezza, il Prosecco si conferma simbolo di spensieratezza e convivialità, segnando un punto a favore dell’Italia in una competizione enologica che, almeno nel 2024, sembra vinta dalle bollicine venete e friulane.