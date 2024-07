Operaio veneto trovato morto in stanza d’albergo

Un operaio di Sernaglia della Battaglia (Treviso), Ferdinando De Boni, di 54 anni, è stato trovato morto nella stanza di un albergo (Trotter di Leno) in provincia di Brescia, dove si trovava assieme ai colleghi per lavoro. Il 54enne era dipendente di un’azienda di Massanzago. Secondo le prime indiscrezioni, ieri aveva avuto qualche malessere. L’allarme è scattato stamane quando gli stessi collehi, non vedendolo presentarsi per la colazione, hanno bussato alla sua porta, per poi trovarlo esanime. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri. L’uomo sarebbe stato colpito da un malore, probabilmente da un infarto. Il Pm di turno è stato informato.