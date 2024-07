VENETO – Trovato cadavere di un uomo in un dirupo

PADOVA, RECUPERATO IN UN DIRUPO IL CORPO PIVO DI VITA DI UN UOMO

Sono terminate alle 1:00 circa di venerdì 26 luglio, le operazioni dei vigili del fuoco di recupero del corpo di un uomo in stato avanzato di decomposizione, che si trovava in un dirupo lungo la SP 55 nei pressi del cavalcavia Chiesanuova a Padova.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto eri sera alle 21:10 dopo l’individuazione del corpo. Sul posto il personale del Suem, la polizia di stato e quella locale.

Operatori dei vigili del fuoco speleo alpino fluviali, dopo aver indossato delle idonee tute, hanno provveduto al recupero del corpo dell’uomo di età apparente di circa 60 anni, che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento.