VENETO – Montagna: escursionista travolto da un masso: recuperato dal Soccorso Alpino

Questa mattina verso le 9.20 la Centrale del 118 è stata attivata per un 58enne di Taibon Agordino (BL), colpito da un grosso masso, mentre con un’altra persona si trovava nei pressi dell’acquedotto del Rifugio Tissi. Scivolato per alcuni metri nel canale, l’uomo è poi riuscito a spostarsi di lato da solo, per mettersi al sicuro dall’eventuale caduta di sassi. Risaliti alle coordinate del punto, sul posto è volato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello per sincerarsi delle condizioni dell’infortunato. Recuperato, l’uomo è stato preso in carico dal personale medico, che gli ha prestato le prime cure sulla piazzola del Tissi. Caricato a bordo, è stato trasportato all’ospedale di Belluno con un possibile politrauma.

Verso le 11.20 Falco è stato inviato a Falcade, sul sentiero che conduce a Malga ai Lach, dove un’escursionista che stava passeggiando con la famiglia si era sentita poco bene. Issata a bordo, la 59enne di San Martino di Lupari (PD) è stata accompagnata a Belluno per gli approfondimenti del caso.