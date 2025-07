Veneto – Violenta ragazza: arrestato 19 tunisino a capo di una gang

19enne tunisino violenta una ragazza all’aeroporto Allegri: fermato il capo della baby gang

PADOVA – Era diventato il suo rifugio, il suo nascondiglio, il suo covo. In una stanza degli ex alloggi dell’aeroporto Allegri, a Padova, un 19enne di origini tunisine con numerosi precedenti aveva trovato il suo “quartier generale”. È lì che, tra il 7 e l’8 luglio, si è consumato un episodio di violenza sessuale particolarmente brutale: il giovane, insieme a un complice, ha abusato di una ragazza mentre il fidanzato veniva immobilizzato sotto la minaccia di due coltelli da altri membri della baby gang.

Giovedì scorso, dopo giorni di indagini serrate, il 19enne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Padova. Quando i poliziotti lo hanno trovato, era già pronto alla fuga. La sua posizione si aggrava ulteriormente: oltre alla violenza sessuale, era già noto alle forze dell’ordine per altri episodi di particolare violenza.

Nel settembre 2024 era stato identificato come autore dello scippo di una collanina d’oro ai danni di un 55enne in via Ravenna. In passato, aveva anche rapinato due ragazze in zona Prato della Valle, aggredendole con spray al peperoncino e facendole cadere a terra prima di rubare i loro telefoni. In un altro episodio, aveva aggredito una giovane mamma che passeggiava con il figlio di due mesi, causando la caduta del neonato.

Ora, dopo l’arresto, il 19enne dovrà scontare due anni e sette mesi di reclusione. Le indagini proseguono per identificare gli altri componenti del gruppo responsabili del sequestro e della minaccia con armi. La violenza, la brutalità e la pericolosità del gruppo sono al centro del lavoro degli inquirenti, decisi a smantellare definitivamente la gang.