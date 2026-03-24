Veneto – A fuoco in garage: auto avvolta dalle fiamme, intervento dei vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Zenson di Piave, dove un incendio è divampato all’interno di un garage con un’autovettura parcheggiata al suo interno.

L’allarme è scattato alle 13:40, quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Treviso è arrivata la richiesta di soccorso. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: dal distaccamento di Motta di Livenza sono partite la prima squadra e un’autobotte, mentre dalla sede centrale di Treviso sono stati inviati ulteriori mezzi, tra cui una seconda autobotte e l’autoscala.

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i vigili del fuoco di San Donà di Piave con un’autopompa serbatoio e un’autobotte. Complessivamente sul posto hanno operato circa 15 vigili del fuoco.

Le squadre si sono subito concentrate sulle operazioni di spegnimento e sulla messa in sicurezza dell’area, lavorando per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse all’abitazione adiacente. A rendere più complesso l’intervento è stata la presenza dell’auto all’interno del garage, che ha richiesto particolare cautela durante le operazioni.

Sul posto sono presenti anche la polizia locale e il sindaco del comune. L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso.