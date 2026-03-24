Veneto – Bimbo di 4 anni guida i soccorsi e salva la mamma dal monossido di carbonio

ADRIA (ROVIGO), 24 marzo 2026 – Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia ha avuto un lieto fine grazie alla prontezza di un bambino di soli 4 anni e alla professionalità degli operatori del Suem 118 dell’Ulss 5 Polesana. L’allarme è scattato lunedì 23 marzo, quando un datore di lavoro, preoccupato per l’assenza improvvisa di una dipendente, ha contattato i soccorsi.

Gli operatori del 118 hanno telefonato all’abitazione della donna, ricevendo una risposta inattesa: la voce del figlioletto. Con pazienza e grande capacità comunicativa, l’infermiera di centrale ha parlato con il bambino, riuscendo a raccogliere informazioni cruciali e comprendere che la madre era priva di sensi sul pavimento.

Immediato l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’abitazione e trasportato madre e figlio in ospedale. La causa dell’incidente è attribuita a una possibile fuga di monossido di carbonio; sono in corso accertamenti.

“L’episodio dimostra il coraggio e la lucidità del bambino e l’altissimo livello di preparazione degli operatori del 118”, ha commentato Mauro Filippi, Direttore Generale dell’Aulss 5 Polesana. Un intervento che sottolinea ancora una volta l’importanza della professionalità e dell’umanità del personale sanitario nella tutela della comunità.