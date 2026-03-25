Minaccia la madre con un coltello: giovane arrestato dei carabinieri

I militari della Stazione Carabinieri di Valli del Pasubio hanno tratto in arresto un giovane residente in un comune del territorio. Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. I fatti hanno avuto origine nella nottata, dopo una richiesta di soccorso pervenuta al NUE112

della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Schio. I militari della Stazione Carabinieri di Malo e il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile sono tempestivamente intervenuti presso l’abitazione familiare. Giunti sul posto, gli operanti si sono trovati di fronte a una situazione di grave pericolo: il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, aveva appena minacciato la madre convivente impugnando un coltello a serramanico.

I Carabinieri, agendo con massima prontezza, hanno disarmato l’autore della minaccia, ponendolo

in sicurezza attraverso l’uso degli appositi mezzi di coazione fisica. I militari hanno proceduto all’immediato sequestro dell’arma bianca utilizzata per l’aggressione nonché di ulteriori tre coltelli a serramanico.

Nel corso della mattinata successiva, i militari della Stazione di Valli del Pasubio hanno acquisito

ulteriori e determinanti elementi probatori, in particolare hanno acquisito dalla persona offesa delle

registrazioni audio, inviate dal giovane tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp,

contenenti esplicite minacce di morte profferite dal prevenuto all’indirizzo della madre.

Alla luce del grave e concordante quadro indiziario raccolto, e in virtù degli strumenti normativi

previsti per i reati ricadenti nel “Codice Rosso”, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del

giovane in flagranza differita.

