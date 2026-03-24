Veneto – In arrivo maltempo e vento forte: allerta su montagna, pianura e costa

Cambio deciso delle condizioni meteo sul Veneto a partire da domani sera, mercoledì 25 marzo, con l’arrivo di una fase instabile destinata a proseguire fino a giovedì 26. Il bollettino regionale segnala precipitazioni diffuse, un sensibile calo delle temperature e un marcato rinforzo dei venti, tanto che la Protezione Civile ha dichiarato la fase operativa di “Attenzione” per vento forte su gran parte del territorio.

Nel dettaglio, tra il pomeriggio-sera di mercoledì e la prima parte di giovedì sono attese piogge a tratti diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali locali. Le precipitazioni interesseranno inizialmente le zone montane e pedemontane, per poi estendersi in serata anche alla pianura, coinvolgendo progressivamente tutte le province.

Particolare attenzione è rivolta alle aree montane e prealpine, dove il peggioramento sarà più marcato: sulle Dolomiti e sulle Prealpi (Bellunesi, Vicentine e Veronesi) la quota neve, inizialmente intorno ai 1400-1800 metri, è prevista in rapido calo fino ai 600-900 metri, con possibili locali sconfinamenti a quote ancora più basse. Tra mercoledì e giovedì sono attese nevicate diffuse, con accumuli variabili: fino a 10-20 centimetri oltre i 1500-2000 metri e qualche centimetro anche nei fondovalle.

Il peggioramento sarà accompagnato da un sensibile calo termico su tutto il territorio regionale, dopo le temperature sopra la media registrate in questi giorni, soprattutto in pianura.

Un altro elemento di criticità sarà rappresentato dal vento. Sono previsti forti rinforzi dai quadranti settentrionali, con raffiche anche molto intense. Le zone maggiormente esposte saranno i rilievi e la fascia pedemontana, ma il vento interesserà anche la pianura, in particolare le aree più vicine al litorale veneziano e rodigino.

Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di “Attenzione” per vento forte su più aree e con tempistiche differenziate. Sulle zone montane e pedemontane l’allerta sarà in vigore dalle ore 18 di mercoledì 25 marzo fino alla mezzanotte di venerdì 27 marzo. Sulla costa e sulla pianura limitrofa, invece, la fase di attenzione scatterà dalle ore 20 di mercoledì e resterà attiva fino alle ore 12 di giovedì 26.

Le autorità raccomandano massima prudenza e invitano enti locali e strutture operative a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, pronti ad attivare eventuali misure di emergenza in caso di criticità. Il sistema regionale di Protezione Civile resterà pienamente operativo per tutta la durata dell’evento.

Il miglioramento è atteso nel corso di giovedì, a partire dalle zone occidentali, con progressiva attenuazione delle precipitazioni e schiarite in estensione entro sera. Tuttavia, resteranno condizioni ventose e temperature più basse rispetto ai giorni precedenti.