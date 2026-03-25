Veneto – Aggredisce un ragazzo con una bottiglia: arrestato

Un 21enne tunisino è stato arrestato nella notte di domenica 22 marzo scorso a Padova per aver colpito con una bottiglia di vetro rotta un 19enne italiano all’esterno di una discoteca di via Montà, ferendolo gravemente all’occhio sinistro.

La vittima, residente in provincia di Treviso, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e operata al reparto di oculistica, con una prognosi temporanea di venti giorni e ricovero.Lo rende noto la Questura di Padova.

Secondo la ricostruzione della polizia, il 21enne e altri tre soggetti avevano avvicinato con atteggiamento provocatorio uno degli amici della vittima, accerchiandolo e spingendolo a terra.

Il 21enne ha quindi infranto la bottiglia sul suolo per poi brandirla, colpendo il 19enne al volto mentre questi usciva dal locale. I quattro si sono poi dati alla fuga a bordo di una Ford Fiesta, inseguiti dagli amici della vittima che sono riusciti a fotografare la targa. Durante l’inseguimento, in zona Portello, gli aggressori hanno lanciato pietre contro l’auto inseguitrice e sferrato calci alla carrozzeria, costringendo i ragazzi a rinunciare e tornare al locale.

Le volanti hanno rintracciato il 21enne nei pressi della sua abitazione in zona Mortise, ancora a bordo del veicolo, con evidenti tracce di sangue sulla mano destra e sul volto. La polizia scientifica ha effettuato rilievi sul veicolo e sulla persona. Il 21enne, regolare in Italia e con un precedente per ricettazione, è stato trattenuto alla casa circondariale Due Palazzi in attesa della convalida. Ieri il gip ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari. Il questore Marco Odorisio ha avviato il procedimento di revoca del permesso di soggiorno.